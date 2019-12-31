Yılbaşına saatler kala Taksim'de son durum

Semih ÇALIŞKAN-Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-İlkay DİKİCİ-Gül KABA-Zeki GUNAL-Feridun AÇIKGÖZ-Mertcan ÖZTÜRK-Kubilay ÖZEV-Elif YAVUZ-Harun UYANIK-Halil YILMAZ/İSTANBUL,-YENİ yıla saatler kala Taksim Meydanı'nda hareketlilik yaşanıyor. Kutlamalar için üst seviyede güvenlik tedbirleri alınırken Taksim Meydanı ve Gezi Parkı çevresi demir bariyerlerle çevrildi. Polis ekipleri, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne giriş noktalarda üst araması yaptı.

Yeni yılı Taksim'de karşılamak isteyen binlerce İstanbullu, meydanda ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluşturmaya başladı. Yerli ve yabancı bir çok turistin uğrak mekanı olan İstiklal Caddesi, Galatasaray Meydanı'nda bulunan yılbaşı süsleri ile vatandaşlar fotoğraf çektirdi.