Yılbaşında Diyarbakır'da 13 bin 657 personel görev alacak

Yılbaşında Diyarbakır genelinde çeşitli tedbirlerin alındığını ve 13 bin 657 personelin sahada görev alacağı bildirildi.



Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, yeni yıla girerken kent genelinde herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, 112 acil servis ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından çeşitli tedbirlerin alındığı belirtildi. Açıklamada, "Alınan tedbirler kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğünce sorumluluk alanında, 25 daimi yol kontrol ve arama noktası oluşturulacak. 234 ekip, 34 TOMA, panzer ve ZMA ile 7 bin 421 personel görev yapacak. İl Jandarma Komutanlığınca sorumluluk alanında 33 daimi ve 11 münavebeli yol kontrol noktası oluşturulacak. 318 araç, 46 drone ve 6 bin 236 personel olmak üzere toplam 676 araç ve 13 bin 657 güvenlik personeli görev yapacaktır. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı, Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından görevlendirilen 4 ekip ve 13 personel, İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından görevlendirilen ve 16 noktada hazır olarak bulunacak 58 araç ve 62 personel ile Sağlık İşleri Daire Başkanlığınca görevlendirilen gıda denetimleri için 2 ekip ve 7 personel, iş yeri ruhsat denetimleri için 2 ekip ve 7 personel, hayvan barınakları için 3 ekip ve 11 personel ve Mezarlık Şube Müdürlüğünden 3 araç ve 30 personel olmak üzere, halk sağlığını tehdit eden gıda ürünleri, hijyen denetimi, sahte içki, trafik, gürültü kirliliği, yangın ve kurtarma çalışmaları yapmak üzere belirlenen alanlarda gün boyu ekipler bulundurulacak olup yeni yıl öncesi vatandaşların sağlıklı gıda ürünlerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla yıl başında yoğun şekilde rağbet gösterilen istirahat ve eğlence mekanlarında gerekli denetimler gerçekleştireceklerdir. Olumsuz bir duruma karşın AFAD tarafından görevlendirilen 4 arama kurtarma aracı ve 20 personel hazır bekleyecek olup yaşanabilecek sağlık sorunlarına müdahale etmek amacıyla İl Sağlık Müdürlüğünce oluşturulan 63 istasyon, 63 ambulans ve 168 personel 31 Aralık 2019 - 1 Ocak 2020 tarihleri arasında görev yapacaktır" denildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA