Yılbaşında Hangi Burç Nasıl Makyaj Yapmalı?

Hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan burçlar her alanda olduğu gibi söz konusu güzellik olduğunda da ön planda. Karakterlerimize etki eden burçlarımız aynı zamanda görünümümüzde de kendini belli ediyor. Hava, su, ateş ve toprak grubu burçları için altın değerindeki bu önerilerle yapacağınız yılbaşı makyajınızla göz kamaştırmak elinizde.İddialı ateş grubu tercihini kırmızı ve siyahtan yana kullanmalıAteş grubunda yer alan ve iddialı görünmeyi seven Koç, Aslan ve Yay burcu kadınlarına gözlerin ve dudakların ön planda olacağı belirgin ve koyu tonlarda bir makyaj öneriyoruz.Özgürlüklerine düşkün hava grubu burçları yüz hatlarını öne çıkarmalıİkizler, Terazi ve Kova kadınları genel olarak oval yüz hatlarına sahip oluyor. Eğer bir hava grubu kadınıysanız, kaşlarınızı da ön plana çıkararak dikkat çekici bir görünüme kavuşabilirsiniz.Pastel tonlarının hakimi toprak burçlarıSadelikten yana oldukları için genelde "yok gibi" makyaj tercih eden Boğa, Başak ve Oğlak burçları pastel tonlarını en sık kullanan burçlar olma özelliği taşıyor..Su grubunun tercihi romantik bir makyajDuyguların burçları olan Yengeç, Balık ve Akrep'in toplandığı su grubunda ise makyaj tarzı olarak romantiklik hakim. Toprak grubu gibi sadelik ve duruluktan hoşlanan su grubu burçları yuvarlak yüz hatlarını ortaya çıkaracak soft tonlarda bir makyaj uygulaması tercih edebilir.