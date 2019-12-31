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Son dakika: Yılbaşında içki ve sigaraya vergi artışı olmayacak

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla alkollü içki ve sigaranın 6 ayda bir enflasyon oranında yapılan vergi artışı yılbaşında uygulanmayacak.

31.12.2019 07:59 | Son Güncelleme: 31.12.2019 08:28

Yeni yılda sigara ve alkollü içkilere zam geleceğine yönelik iddialar sosyal medyada dolaşıyordu.

BU YIL MUAF TUTULDU

Cumhurbaşkanlığı kararıyla, 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde alkollü içki ve sigaranın asgari maktu ve maktu vergi tutarlarının enflasyon kadar artışından muaf olmasına karar verildi.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararında, ÖTV kanununun 12. maddesinin 3. fıkrası hükmünün, ÖTV (III) sayılı listenin; içecekler, alkol ve tütün ürünlerinden alınacak maktu ÖTV tutar ve oranlarını belirleyen (A) ve (B) cetvellerinde yer alan malların asgari maktu vergi tutarları hakkında 2020 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmayacağı kaydedildi.

ÖTV kanununun 12. maddesinin 3. fıkrasında; "(III) sayılı listedeki mallar için belirtilen asgari maktu vergi tutarları veya Cumhurbaşkanınca bunlara ilişkin belirlenen en son asgari maktu vergi ve maktu vergi tutarları, Ocak ve Temmuz aylarında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılır. Cumhurbaşkanı, uygulama dönemlerini gün veya ay olarak belirlemeye veya belirleyeceği mallar ve aylar itibarıyla yeniden belirlenmiş sayılan tutarların uygulanmamasına karar vermeye yetkilidir" hükmü yer alıyor.

Son dakika: Yılbaşında içki ve sigaraya vergi artışı olmayacak

Ekonomi, Güncel


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