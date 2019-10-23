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Yılbaşında Kıbrıs'ta sahneye çıkacak olan Tarkan, 2 saatte 2 milyon TL kazanacak

Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde verdiği 7 konserden 7 milyon TL kazanan Megastar Tarkan'ın, yılbaşında 2 saatlik konser için 2 milyon TL'ye anlaştığı öğrenildi.

23.10.2019 15:03

Uzun bir aradan sonra eylül ayında Harbiye'de verdiği konserle sevenlerine bir hafta boyunca müziğe doyuran Megastar Tarkan'in yılbaşı programı şimdiden belli oldu. Harbiye'de 7 gün boyunca sahneye çıkan Tarkan, 7 milyon TL kazanmıştı. Pop starın yılbaşında 2 saatliğine çıkacağı sahneden yine dudak uçuklatan bir ücret alacağı öğrenildi.

2 SAATTE MİLYONER OLACAK

Yılbaşına yaklaşık iki ay kala, ilk olarak Tarkan'ın ne kadar kazanacağı ortaya çıktı. Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa'nın haberine göre Kıbrıs'ta lüks bir otelle yılbaşı programı için anlaşan Tarkan, 2 saat için tam 2 milyon TL kazanacak.

AVRUPA TURNESİNDEN 8 MİLYON TL KAZANMIŞTI

Harbiye'nin ardından ayağının tozuyla Avrupa turnesine çıkan Tarkan'ın, bu konserlerden de 8 milyon TL kazandığı öğrenilmişti.

Yılbaşında Kıbrıs'ta sahneye çıkacak olan Tarkan, 2 saatte 2 milyon TL kazanacak

Harbiye, Tarkan, Magazin


YORUMLAR (4)
CONİ:tarkana laf etmeyin gidin yonetenlere laf edin, herseye vergi veriyosun zam icinde boguluyosun kalkmis utanmadan tarkana laf ediyosunuz.
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VATANDAŞ:Bizde elektrik faturasını ödeyemicez diye ışıkları kapatıp oturuyoruz. Bu adalet mi yazıklar olsun. .
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YALANN:Yalan söylüyorsun
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NORA:A bartın ki fiyat yükselsin tezgahlarda :) vergi nerde ödüyor merak ediyorum
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