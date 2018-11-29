Yepyeni bir seneye adım atacağımız yılbaşı günü insanların aklında tek bir soru işareti var, yılbaşında kim nerede çıkıyor? Bu yıl, yılbaşının Pazartesi gününe denk gelmesi ve salı gününün de resmi tatil olması sebebiyle 4 günlük bir tatile uzanan yılbaşı döneminde ünlü isimler de sahne programlarını netleştirdi.

2018'nin stresini geride bırakıp yeni bir yıla eğlenerek girmek isteyenler için ünlü isimlerle renklenecek 2018 yılbaşı programını sizler için derledik. İşte 2019 yılbaşı programları:

AJDA PEKKAN: Kıbrıs Elexus Otel

DEMET AKALIN:Antalya Royal Seginus

DENİZ SEKİ:Kıbrıs Arkın Palm Beach Hotel

EMEL SAYIN: Kıbrus Artemis Otel

GÜLBEN ERGEN: Kıbrıs Colony Otel

İREM DERİCİ: İstanbul Hilton Convention

SEDA SAYAN: İstanbul Günay Restaurant

SİMGE: Eskişehir DoubleTree by Hilton