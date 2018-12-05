Yılbaşında Piyasa Sürülecek 67 Şişe Kaçak İçki Ele Geçirildi

Yılbaşında piyasa sürülecek 67 şişe kaçak içki ele geçirildi
KAYSERİ - Kayseri
'nin İncesu
ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda bir araç içerisinde 67 şişe kaçak içki ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, İncesu Polis
Merkezi Amirliği ekipleri tarafından ilçe genelinde yapılan çalışmalarda durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu. Araç
içerisinde yapılan aramalarda, 67 şişe kaçak içki ele geçirildi. Araç sürücüsü B.M. gözaltına alındı.Yakalanan kaçak içkilerin yılbaşı öncesinde piyasaya sürüleceği öğrenildi.
İncesu,Araç
05 Aralık 2018 Çarşamba 10:27