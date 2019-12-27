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Yılbaşında piyasa sürülmek istenen 726 şişe kaçak içki ele geçirildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin bir depoya düzenlendiği operasyonda yılbaşında piyasaya sürüleceği tespit edilen çeşitli markalarda 726 şişe sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

27.12.2019 18:59 | Son Güncelleme: 27.12.2019 19:23 Yılbaşında piyasa sürülmek istenen 726 şişe kaçak içki ele geçirildi
'nın ilçesinde polisin bir depoya düzenlendiği operasyonda yılbaşında piyasaya sürüleceği tespit edilen çeşitli markalarda 726 şişe sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sahte ve kaçak içkiye yönelik çalışmasını sürdüren Alanya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Türkler Mahallesi Kargıçayı Caddesi üzerindeki bir depoya baskın düzenledi. Baskında yılbaşında piyasaya sürüleceği tespit edilen çeşitli markalarda 726 şişe 100 cc'lik sahte içki ele geçirilirken, olayla ilgili A.K. gözaltına alındı. İçkilere el konulurken şüpheli A.K. hakkında 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' ve 4733 sayılı 'Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) Kanunu'na muhalefet etmek' suçları kapsamında işlem yapıldığı öğrenildi. - ANTALYA

Antalya, Alanya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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