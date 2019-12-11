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YILBAŞINDA PİYASAYA SÜRECEKLERDİ; SAHTE İÇKİ OPERASYONU KAMERADA

Esenler ve Zeytinburnu'nda yılbaşında piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış yüzlerce litre sahte içki ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.

11.12.2019 11:10 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:10YILBAŞINDA PİYASAYA SÜRECEKLERDİ; SAHTE İÇKİ OPERASYONU KAMERADA

ve 'nda yılbaşında piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış yüzlerce litre sahte içki ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.

Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri Esenler ve Zeytinburnu'nda bulunan 2 deponun sahte içki imalathanesi olarak kullanıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Polis ekipleri sahte içki imalathanelerini teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan takibin tamamlanmasının ardından ekipler 9 Aralık pazartesi günü Esenler ve Zeytinburnu'nda bulunan sahte içki imalathanelerine operasyon düzenledi. Operasyonda 577 dolu içki şişesi, 660 litre doluma hazır içki, 199 boş içki şişesi, 500 içki şişesi kapağı ve 4800 adet şişelerin üzerine yapıştırmak için etiket ele geçirildi. Şüphelilerin kullanılmış orijinal içki şişelerini toplayıp sahte içkiyle doldurduktan sonra piyasaya sürdükleri belirlendi. İmalathanede dolu olarak satışa hazır bekletilen içkilerin ise yılbaşında eğlence mekanlarına satılacağı öğrenildi. Sahte içki üretimi yaptığı tespit edilen 2 şüpheliden biri yakalanarak gözaltına alınırken ikinci şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Polis kamerası

-Ele geçirilen dolu şişelerin sergilenmesi

-Kapaklar ve bidonlar

-Ekiplerin depoya girişi

-İçkilerin bulunması

-Etiketlerin bulunması

-Bidonların bulunması


- İstanbul

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü, Zeytinburnu, İstanbul, Esenler, Güncel

Kaynak: DHA

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