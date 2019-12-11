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Yılbaşında piyasaya süreceklerdi; sahte içki operasyonu kamerada  -2

ESENLER ve Zeytinburnu'nda yılbaşında piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış yüzlerce litre sahte içki ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.

11.12.2019 12:02 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:02Yılbaşında piyasaya süreceklerdi; sahte içki operasyonu kamerada  -2

ESENLER ve 'nda yılbaşında piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış yüzlerce litre sahte içki ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri ve Zeytinburnu'nda bulunan 2 deponun sahte içki imalathanesi olarak kullanıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Polis ekipleri sahte içki imalathanelerini teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan takibin tamamlanmasının ardından ekipler 9 Aralık pazartesi günü Esenler ve Zeytinburnu'nda bulunan sahte içki imalathanelerine operasyon düzenledi. Operasyonda 577 dolu içki şişesi, 660 litre doluma hazır içki, 199 boş içki şişesi, 500 içki şişesi kapağı ve 4800 adet şişelerin üzerine yapıştırmak için etiket ele geçirildi. Şüphelilerin kullanılmış orijinal içki şişelerini toplayıp sahte içkiyle doldurduktan sonra piyasaya sürdükleri belirlendi. İmalathanede dolu olarak satışa hazır bekletilen içkilerin ise yılbaşında eğlence mekanlarına satılacağı öğrenildi. Sahte içki üretimi yaptığı tespit edilen 2 şüpheliden biri yakalanarak gözaltına alınırken ikinci şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.



İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü, Zeytinburnu, Esenler, Güncel

Kaynak: DHA

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