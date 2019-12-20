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Yılbaşında piyasaya sürülecekti: 2 ton sahte şarap ele geçirildi

Kırıkkale'de yıl başı öncesinde jandarma ekiplerince 3 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 2 ton sahte şarap ele geçirildi.

20.12.2019 17:08 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:13 Yılbaşında piyasaya sürülecekti: 2 ton sahte şarap ele geçirildi
'de yıl başı öncesinde jandarma ekiplerince 3 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 2 ton sahte şarap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin verdiği ifadede 'sirke' imal ettiklerini iddia ettiği öğrenildi.

Kırıkkale İl Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri ve Suç Araştırma Timleri (JASAT) Hasandede köyündeki 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramada K.D'ye ait ikamette bin 300 litre, AŞ'nin ikametinde 150 litre ve A.H.C.'nin evinde de ise 550 litre el yapımı şarap ele geçirildi. A.Ş.'nin evinde yapılan arama sırasında kuru sıkı tabanca bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki ifadelerinde 'sirke' imal ettiklerini iddia etti.

Kırıkkale adliyesine sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Jandarma, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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