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Yılbaşı gecesi, Rus turiste cinsel istismarda bulunan şahsa 7 yıl hapis cezası verildi

Kayseri'de, yılbaşı tatili için gelen Rusya uyruklu turist kıza cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan 19 yaşındaki genç, 7 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

08.01.2020 14:35 | Son Güncelleme: 08.01.2020 15:50

'de, yılbaşı tatili için gelen uyruklu M.B. (19) adlı turist kıza kaldığı otelde cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Doğukan D. (18) 7 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

YILBAŞI GECESİ CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU

2019 yılı yılbaşı gecesi Erciyes Kayak Merkezi'nde faaliyet gösteren otelde meydana gelen olayda, otel personelinin oğlu Doğukan D, yılbaşı tatili için ailesiyle birlikte gelip otelde konaklayan Rusya uyruklu M.B. ile tanıştı. Doğukan D, yılbaşı gecesi M.B.'ye cinsel istismarda bulundu.

"BERAATIMI İSTİYORUM"

Kızın şikayeti üzerine gözaltına alınan Doğukan D, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'cinsel istismar' suçlarından tutuksuz yargılanan Doğukan D, karar duruşmasında hazır bulundu. Son sözü sorulan sanık, "Önceki ifadelerimi tekrar ediyorum, beraatımı istiyorum" dedi.

7 YIL 9 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık Doğukan C'ye, 'cinsel istismar' suçundan 4 yıl 5 ay, 'hürriyeti yoksun kılma' suçundan 3 yıl 4 ay olmak üzere toplam 7 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Yargıtay süreci dikkate alınarak sanığın tutuksuzluk halinin devamına karar verildi.

Yılbaşı gecesi, Rus turiste cinsel istismarda bulunan şahsa 7 yıl hapis cezası verildi

Kayseri, turist, Rusya, Güncel

Kaynak: DHA


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