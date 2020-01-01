Haberler » 3. Sayfa » Yılbaşında sahte ve kaçak içkiye geçit verilmedi - Haberler

Yılbaşında sahte ve kaçak içkiye geçit verilmedi

Adana polisi yılbaşı boyunca belirlenen adreslere operasyon yaparak 581 şişe sahte ve kaçak içki ele geçirildi.

01.01.2020 10:04 | Son Güncelleme: 01.01.2020 10:10 Yılbaşında sahte ve kaçak içkiye geçit verilmedi
polisi yılbaşı boyunca belirlenen adreslere operasyon yaparak 581 şişe sahte ve kaçak içki ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri yılbaşı sebebiyle alkollü içki kullanımının artacağı ve piyasadaki talebi suç örgütlerinin fırsata çevirerek merdiven altı sağlığa zararlı alkollü içkileri piyasaya süreceğini değerlendirerek sabaha kadar belirlenen adreslere baskınlar yaptı.

Polisin 120 ayrı adrese ve seyyar tezgahlara yaptığı baskında, 581 şişe sahte ve kaçak içki, 4 bin 500 paket kaçak sigara, 3 bin 650 cinsel ürün, 18 elektronik sigara, 1 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Operasyonlarda 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Ayrıca ruhsatı olmayan 6 ayrı iş yerine vergi dairesi idari işlem başlattı. - ADANA

Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

10:39   Kırklareli'nde 565 litre kaçak içki ve alkol şırası ele geçirildi - Haberler
10:32   Kosova'da 2020, havai fişek gösterisiyle karşılandı - Haberler
10:31   Times Meydanı'nda 2020 çoşkusu - Haberler
10:31   Bakan Akar'dan yeni yılın ilk saatlerinde Mehmetçiğe ziyaret - Haberler
10:26   Papa Francis, elini bırakmayan kadına tepki gösterdi - Haberler
10:17   Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un su sorunu için devreye girdi - Haberler
09:43   Elini bırakmayan kadın, Papa'ya kameralar önünde zor anlar yaşattı - Haberler
09:27   Evde temizlik yaparken düşen kadın neredeyse parmağından olacaktı - Haberler
09:01   Alkollü araç kullanırken yakalanan şahıs, "Ben Türk delikanlısıyım" dedi ve aracıyla kaçtı - Haberler
08:06   Son dakika: Ankara'da apartman yangını: 4 kişi yaşamını yitirdi - Haberler
1.01.2020 10:46:31