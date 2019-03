Yılbaşından Bu Yana 61 Sadece İkna ile Teslim Var"

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ikna edilen teröristlere ilişkin, "Şu anda rekor üzerindeyiz. Yılbaşından bu yana 61 sadece ikna ile teslim var. Normal teslim 100'ü aştı. Yılbaşından bugüne kadar terör örgütünü söküyoruz, çözüyoruz, sökmeye çözmeye de devam ediyoruz." dedi.Eruh'taki temaslarının ardından helikopterle Pervari ilçesine gelen Bakan Soylu, Cumhuriyet Caddesi'nde vatandaşlara hitap etti.AKP ile MHP'nin seçimi kaybetmesi için büyük tezgah hazırlandığını söyleyen Soylu, "Seçimde bile bir bölücülük ortaya koyuyorlar. Bizi birbirimizden ayırmak için her şeyi bir fırsata döndürmeye çalışıyorlar. Böyle bir tablo var mı? Böyle bir tablo ortaya konulabilir mi?" ifadesini kullandı.Terör örgütü PKK ve yandaşlarının bölgeyi yoksullaştırmaya çalıştığını dile getiren Soylu, terör olayları nedeniyle bölgede tarım ve hayvancılığın istenilen düzeyde gelişmediğini söyledi.Bakan Soylu, Pervari'deki vatandaşların bu ülkenin kardeşliğini, birliğini ve beraberliğini bozmak isteyenlere karşı dik durduğunu kaydetti.Terör örgütünün en büyük zararı bölgede yaşayan vatandaşlara verdiğini aktaran Soylu, şöyle konuştu:"Bunların dertleri Kürt kardeşlerimiz değil, bunların dertleri efendilerine hizmet etmektir. Kandil'i Amerika yönetmektedir. 'Hayır' desinler. Yıllardır söylüyorum, Amerika idare ediyor ve yönetiyor. Amerika nereye huzur getirdi? Afganistan'a, Pakistan'a, Irak'a, Suriye'ye mi getirdi. Bu bölgede huzur olmasın, çocuklarımız iş güç sahibi olmasın, Türkiye güçlü bir ülke olmasın diye bu PKK terör örgütünün hainlerini kullanıyorlar."Soylu, terör örgütü PKK'nın 13-14 yaşındaki çocukları dağa götürdüğünü hatırlatarak, "İçişleri Bakanı ve bu memleketin bir evladı olarak söylüyorum; o Murat Karayılan ve Cemil Bayık'ın burunlarından fitil fitil getirip, o çocukların hesabını sormazsak namerdiz." dedi.Geçen yıl 450 terörist teslim oldu2018 yılında terör örgütüne Türkiye'den 136 kişinin katıldığını, aynı sürede 450 teröristin ise güvenlik güçlerine teslim olduğunu vurgulayan Soylu, şunları aktardı:"Dağda bulunanların ailelerine jandarmamız, polisimiz, güvenlik korucularımız giderek 'Çocuğunuzu getirin, adalete teslim edin.' dedi. Onlar da 'Hay hay' dedi. O ailelere itimat gösterdik. Şu anda rekor üzerindeyiz. Yılbaşından bu yana 61 sadece ikna ile teslim var. Normal teslim 100'ü aştı. Yılbaşından bugüne kadar terör örgütünü söküyoruz, çözüyoruz, sökmeye çözmeye de devam ediyoruz."-"Herkes yarına umutla bakacak"Bölgede gerçekleştirilen başarılı operasyonlar sayesinde terör örgütüne büyük darbe vurduklarını dile getiren Soylu, şunları söyledi:"Bu tezgaha bir daha gelmeyelim. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Terör örgütünü tasfiye ediyoruz, burunlarını çıkaramıyorlar. Bu ülkenin birlik ve beraberliğine, kardeşliğine saldıranlara, bölmeye, parçalamaya çalışanlara müsamahakar davranmayacağız."Huzur ortamına dikkat çeken Soylu, "15 Temmuz'dan sonra Doğu ve Güneydoğu'da, ülkemin her tarafında huzur var. Bu huzur oldukça yaylalarımız, topraklarımız şenlenecek, sınır ticaretimiz artacak, iş alanlarımız açılacak. Çocuklarımız rahat iş bulacak. Herkes yarına umutla bakacak." dedi."Türkiye'ye büyük tezgah hazırlıyorlar"HDP'nin Pervari'de İYİ Parti ile işbirliği yaptığı için seçime katılmadığını söyleyen Soylu, "Her yerde söylüyorum; Türkiye'ye büyük tezgah hazırlıyorlar. Yine huzurumuzu bozmaya çalışacaklar." şeklinde konuştu.Konuşmasının ardından alandaki vatandaşların yanına giden Soylu'ya vatandaşlar büyük sevgi gösterisinde bulundu.