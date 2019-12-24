Haberler » 3. Sayfa » Yılbaşını zehirlemek isteyen uyuşturucu baronlarına büyük darbe - Haberler

Yılbaşını zehirlemek isteyen uyuşturucu baronlarına büyük darbe

Yaklaşan yılbaşı öncesinde İstanbul'a uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen bir otomobilde yapılan aramada 26 paket halinde toplam 14 kilo 224 gram eroin maddesi yakalandı.

24.12.2019 14:40 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:45 Yılbaşını zehirlemek isteyen uyuşturucu baronlarına büyük darbe
Yaklaşan yılbaşı öncesinde 'a uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen bir otomobilde yapılan aramada 26 paket halinde toplam 14 kilo 224 gram eroin maddesi yakalandı. Olayla ilgili iki şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kastamonu'da uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik olarak yaptığı çalışmalar neticesinde denetimlerini sıklaştırdı. Yaklaşan yılbaşı öncesinde denetimlerini arttıran Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tosya D-100 kara yolu üzerinde uygulama noktasında bir aracı durdurdu. Uygulama sırasında 34 plakalı araç durdurularak, araçta arama yapıldı. Narkotik arama köpeğinin tepki vermesi üzerine bahse konu araçta yapılan aramada 26 paket halinde toplam 14 kilo 224,02 gram eroin maddesi bulunarak muhafaza altına alındı.

Kastamonu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda olayla ilgili olarak araç içerisinde bulunan İstanbul-Zeytinburnu nüfusuna kayıtlı S.A. ve E.A. isimli şahıslar gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU

İstanbul, Narkotik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

16:46   2020 asgari ücret tutarı ne kadar? Cumhurbaşkanı'ndan "jest" açıklaması - Haberler
16:46   'Türkiye'nin Otomobili'nden bir fotoğraf daha geldi - Haberler
16:46   C¸ukur 3.Sezon 14.Bo¨lu¨m Cumali Azrail'in Penc¸esinde - Haberler
16:46   İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in kabulleri - Haberler
16:45   İzmir'de günlerdir süren su arızası 40 saatte giderildi - Haberler
15:54   Kağıthane'de 2 çocuk annesi kadın boşanmak istediği eşi tarafından vuruldu - Haberler
15:41   Yanan evde mahsur kalan kadını taksi şoförü kurtardı - Haberler
15:22   İstanbul'un göbeğinde utandıran görüntü! 28 yaşındaki genç merdiven boşluğunda yaşıyor - Haberler
15:18   5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiasına İstek Vakfı'ndan açıklama geldi - Haberler
24.12.2019 16:48:36