Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Yılda 2 ay yetişiyor, tezgahları ve sofraları süslüyor - Haberler

Yılda 2 ay yetişiyor, tezgahları ve sofraları süslüyor

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde sebze ve ot ağırlıklı yemekleri ile meşhur Giresun mutfağının önemli lezzetlerinden sakarca, baharın gelmesiyle bahçelerde kendini gösterirken, bazıları için geçim kaynağı kimisi içinse sofrasının baş tacı oluyor.

25.03.2020 12:06 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:06
Yılda 2 ay yetişiyor, tezgahları ve sofraları süslüyor
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde sebze ve ot ağırlıklı yemekleri ile meşhur Giresun mutfağının önemli lezzetlerinden sakarca, baharın gelmesiyle bahçelerde kendini gösterirken, bazıları için geçim kaynağı kimisi içinse sofrasının baş tacı oluyor.

Çoğu zaman köyden gelen kadınlar tarafından toplanarak halk pazarına getirilen sakarca bitkisinin bağı 5 TL'den satışa sunuluyor. Zamanına göre sakarca, kaldirik ve dikenin uç kısımlarının toplandığı melucan gibi bitkileri satarak aile ekonomisine katkı sağlayan köylü kadınlar, bu bitkinin bölge insanı tarafından sevilerek tüketildiğini ifade ediyor.

Sakarcanın çeşitli yemeklerde kullanıldığını kaydeden Fatma Uzun, bu bitkinin yılda sadece iki ay yetiştiğini söyledi. Sakarca bitkisinin birçok yemek çeşidinin bulunduğunu da kaydeden Uzun, "Özellikle fındık bahçelerinde kendiliğinden yetişen sakarca beyaz çiçekleriyle ayrı bir güzellik katıyor. Bahçelerde köklerinden sökülerek toplandıktan sonra güzel bir şekilde temizleniyor. Yemek için haşladıktan sonra kimisi patatesle birlikte, kimisi de mısır unu ve yumurta ile kızartarak güzel yemekler yapıyor. Cenab-ı Allah bize bunu veriyor. Bizde gerek kendi gerekse arkadaşlarımızın bahçesinden topluyoruz. Yılda sadece bir buçuk iki ay yetişiyor ve tamda bu aylar (Mart-Nisan) sakarca zamanı. Bunun iki, üç çeşit yemeği olur. Bazıları bunun çorbasını da yapar. Başka yemeklerinde içine koyuluyor. Bahçelerden toplayıp hem kendi yemeğimizi yapıyoruz hem de pazarda satanlar oluyor" dedi.

Sakarca, bahçelerden toplandığı gibi mahalle pazarlarında da alıcı buluyor. Sokakbaşı pazarı esnafı Mustafa Yılmaz, sakarcanın faydalı bir besin kaynağı olduğunu belirterek "Sakarca Karadeniz bölgesinin yerli bir ürünüdür. Bu hem tarlada yetişiyor hem de bahçede yetişiyor. Şu anda tam mevsimi, biz bunu 5 TL'ye satıyoruz. Sağlıklı bir ürün" açıklamalarında bulundu. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Etiketler : Doğu Karadeniz Bölgesi, Karadeniz, Giresun, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Salgından korunmak isteyen apartman sakinleri çareyi yazı asmakta buldu Haberler
Salgından korunmak isteyen apartman sakinleri çareyi yazı asmakta buldu
Erdoğan ’Reklamını yapın’ dedi! Borlu dezenfektanın üretimi başlıyor Haberler
Erdoğan "Reklamını yapın" dedi! Borlu dezenfektanın üretimi başlıyor
’Bende belirti yok’ diyenleri endişelendirecek araştırma yayınlandı Haberler
"Bende belirti yok" diyenleri endişelendirecek araştırma yayınlandı
Yapılan otopsi korkunç gerçeği ortaya koydu: Hasta öldükten sonra virüs yok olmuyor Haberler
Yapılan otopsi korkunç gerçeği ortaya koydu: Hasta öldükten sonra virüs yok olmuyor
Koronavirüs ekmek satışlarında yeni dönemi başlattı! Artık zorunlu Haberler
Koronavirüs ekmek satışlarında yeni dönemi başlattı! Artık zorunlu
Bir ülke daha salgın sebebiyle yaşanan can kayıplarında 2 bini aştı Haberler
Bir ülke daha salgın sebebiyle yaşanan can kayıplarında 2 bini aştı
Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü Haberler
Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü
Koca, ABD’ye 500 bin kit satıldığını doğrulayıp gerekçesini anlattı Haberler
Koca, ABD'ye 500 bin kit satıldığını doğrulayıp gerekçesini anlattı

Son Dakika Güncel Haberleri

13:44: İki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı - Haber 13:43: İnsanlar evlerindeyken kızılay çalışmalarına devam ediyor - Haber 13:43: /havadan fotoğraflarla / Yolcu sayısı yüzde 83 düştü; otogarlarda sessizlik hakim - Haber 13:43: Korona virüs nedeniyle Hindistan'da mahsur kalan ablası için yardım istiyor - Haber 13:43: Hırsızlık şüphelisi bekçilerin dikkati sayesinde yakalandı - Haber 13:39: Son Dakika: İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens Charles'ın koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 13:12: Son Dakika: Bor katkılı el dezenfektanının üretimi başlıyor - Ekonomi 12:37: Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü - Haber 12:10: Son dakika: Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?" sorusuna yanıt - Haber 11:26: Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında yaşayan 32 Türk hayatını kaybetti - Haber 11:09: Almanya'da koronovirüsü yenen Türk, yaşadıklarını kameraya aldı - Haber 10:19: Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın - Haberler