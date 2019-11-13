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Yılda 800 adet ana arı üretimi yapıyorlar

ARDAHAN'ın Posof ilçesindeki Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü işletme sahasında yılda 800 ana arı üretiliyor.

13.11.2019 11:20 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:20Yılda 800 adet ana arı üretimi yapıyorlar

ARDAHAN'ın ilçesindeki Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü işletme sahasında yılda 800 ana arı üretiliyor. Gen Merkezi Müdürü Sinan , dünyada ekonomik değeri olan 4 önemli arı ırkından biri olan Kafkas Arısı'nın gen kaynağı olarak devamlılığını sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Valisi Mustafa Masatlı, Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü Posof İşletme Sahası'nı gezerek, yetkililerden bilgi aldı. Yılda 800 ana arı üretimi gerçekleştirilen işletmeyle ilgili Vali Masatlı'ya bilgi veren Gen Merkezi Müdürü Sinan Aydın, Kafkas Arısı'nın saflığıyla ilgili çalışmalar yürüttüklerini bildirdi. Ardahan'da iki tane işletme sahası bulunduğunu kaydeden Aydın, "Ardahan merkez ve Posof'taki üretim sahamızda ana arı üretimi gerçekleştiriyoruz. Bölgemiz ve il dışındaki arıcıların ana arı ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Posof işletmemizde 180 kovan arımız var. Yıllık 800 adet ana arı üretimi gerçekleştiriyoruz" dedi. Vali Masatlı, işletme sorumlusu Selçuk Bayraktar'ı çalışmalarından dolayı tebrik etti.



Ardahan, Aydın, Posof, Güncel

Kaynak: DHA

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