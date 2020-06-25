Yılda bir kez çiçek açan kaktüsler, ilgi görüyor

Yılda bir kez çiçek açan kaktüsler, ilgi görüyorEDİRNE'de tarihi Kaleiçi semtinde emekli İrfan Önür (72), botanik parka çevirdiği müstakil evinin bahçesinde halk arasında kaynana topuzu veya kirpi kaktüsü olarak da bilinen 'Echinopsis' türü kaktüs yetiştiriyor.

25.06.2020 09:04 | Son Güncelleme: 25.06.2020 09:10
Yılda bir kez çiçek açan kaktüsler, ilgi görüyor
EDİRNE'de tarihi Kaleiçi semtinde emekli İrfan Önür (72), botanik parka çevirdiği müstakil evinin bahçesinde halk arasında kaynana topuzu veya kirpi kaktüsü olarak da bilinen 'Echinopsis' türü kaktüs yetiştiriyor. Haziran ayında sadece bir gün çiçek açmasıyla bilinen kaktüslerine özenle bakan Önür, "Bu çok özel bir kaktüs türü. Çok dayanıklı bir tür, zahmeti az. Yaklaşık 6-7 ay karanlık bir odada karanlık bir bölümde hayatını sürdürebiliyor" dedi.
Kentin en eski semtlerinden Kaleiçi'nde oturan İrfan Önür, emekli olduktan sonra eşiyle bitki yetiştiriciliği hobisine yöneldi. Önür çifti, müstakil evlerinin bahçesini botanik parka çevirdi. Bahçeye gelenler rengarenk çiçeklere hayran kalsa da özellikle bir kaktüs türü ziyaretçileri hayrete düşürüyor. Yılda yalnızca bir gün çiçek açmasıyla ünlü olan halk arasında kaynana topuzu veya kirpi kaktüsü olarak da bilinen 'Echinopsis' türü kaktüse İrfan Önür gözü gibi bakıyor. Önür, çiçek açtığı sırada kaktüsü görmek isteyen ziyaretçilere de bahçesinin kapılarını açıyor.
Çiçek sevgisinin kendisinde çocukluktan beri var olduğunu söyleyen İrfan Önür, "Bu çiçek sevgisi çocukluğumdan geliyor. Çok güzel şekilde büyütüldüm ben. Doğada, çiçekler içinde büyüdük. Sanırım o sevgi buradan geliyor. Emekli olduktan sonra da daha çok yöneldim bitkiye. Eşimle birlikte gözümüz gibi bakarak bu çiçekleri yetiştirdik" dedi.
'ÇOK ÖZEL BİR KAKTÜS TÜRÜ'
Bahçesinde baktığı kaktüsün özel bir tür olduğunu söyleyen İrfan Önür, yetiştirmek için çok zahmet gerekmediğini ifade ederek, "Bu çok özel bir kaktüs türü. Çok dayanıklı bir tür, zahmeti az. Kış aylarında Edirne iklimine uymadığı için içeriye alıyorum. Yaklaşık 6- 7 ay karanlık bir odada karanlık bir bölümde hayatını sürdürebiliyor. Su istemez, susuz kalsa bile ölmez, aşırı su öldürür bu bitkiyi" diye konuştu.
Haziran ayından başlayarak farklı zamanlarda kaktüsün çiçek açtığını ve açmasının ardından çiçeğin bir gün yaşadığını belirten Önür, "Yaklaşık 60 saksım var böyle. Bunlar akşamüstü açar hava kararırken, ertesi gün akşamüstü ömrü biter ve solar. Yani haziran ayından başlayarak 3- 4 ay içinde açıyor. En fazla haziran ayında açar. Daha sonra eylül- ekime kadar adetleri azalarak devam eder. Açtıktan sonra da sadece bir gün yaşıyor. Yılın sadece bir günü yaşadıkları için de fotoğraf çekmeye gelen çok oluyor. Burada övgüler içinde yaşıyorum, ziyaretçimiz çok. Özellikle çocuklar ve gençler çok meraklı" dedi.
YILDA BİR KEZ AÇIYOR
'Echinopsis' türü kaktüs, aslen Güney Amerika'ya özgü bir bitkidir. İri ölçekte bir kaktüs türü olan Echinopsis, yılda bir kez verdiği büyük çiçekle de bilinir. Özellikle çöllerde yaygın olarak yetişen bir tür olan Echinopsis, susuzluğa ve yüksek sıcaklığa karşı oldukça dayanıklıdır. Gelişimi için bol miktarda temiz havaya ihtiyaç duyan Echinopsis toprağının ise kireçli olmaması ve suyu iyi geçirmesi gerekir. Çoğalması, gövdesinden çıkan tomurcukların ayrı bir toprağa ekilip yetiştirilmesiyle gerçekleşen bu bitkinin en dikkat çekici özelliği ise, yılda sadece bir kez çıkardığı büyük çiçeğidir.
Çiçek rengi turuncu ile kırmızı arasında olan bu bitki, genellikle açtıktan bir gün sonra solar. Uzunluğu 10 santimi geçmeyen bu bitki dik duramaz ve dallanıp budaklanarak çevreye yayılır. Echinopsis, yaz başında çiçek açar. Bunun içinse kışın uzunca bir süre soğukta kalması gerekmektedir. Yılda bir kez çiçek açan kaktüsler, ilgi görüyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Edirne, Güncel, Haber

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