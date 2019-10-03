Haberler » Ekonomi » Haber

Yılda iki dönem ürün veren kestane

Zonguldak'a bağlı Alaplı ilçesinde bir çiftçinin; ekonomisine katkı sağlamak amacıyla bahçesine yetiştirdiği kestane ağacının Eylül ve Ekim ayının yanı sıra Aralık ayında da meyve veriyor.

03.10.2019 12:31Yılda iki dönem ürün veren kestane
Zonguldak'a bağlı Alaplı ilçesinde bir çiftçinin; ekonomisine katkı sağlamak amacıyla bahçesine yetiştirdiği kestane ağacının Eylül ve Ekim ayının yanı sıra Aralık ayında da meyve veriyor.

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı, Tarım ve Orman İl Müdürü Cemalettin Çataklı, Kdz. Ereğli İşletme Müdürü Temel Nadir ve Alaplı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Rafet Yılmaz ile birlikte yaptıkları çalışmada yörede Yılda iki ürün veren bu ağaç gibi yörede bilinen başka ağaç olmadığı bilgisine ulaştıkları öğrenildi. Alaplı bölgesinde bir çiftçinin yetiştirdiği ender özellikteki bu ağacın yaygınlaştırılması için Kdz. Ereğli Orman İşletme Müdürlüğünce yaygınlaştırılması çalışmaları başlatıldığı belirtildi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Alaplı, Eylül, Ekonomi

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
18:04 Uşak Ticaret Borsası
18:02 "Ürünlerimiz sahip çıkmadığımız için para etmiyor"
17:56 Dijital varlık borsası bithumb ilgi odağını türkiye'ye çevirdi
17:54 Türk avukat, uluslararası ticari avukatları İstanbul'da bir araya getirdi
17:41 AK Parti'nin "yerel yönetimler yasa taslağı" hazır
17:30 GPD Başkanı Aykaç: "Gıdadaki fiyat artışının çözümü uzun vadeli tarım projesi"
17:27 Serbest piyasada altın fiyatları