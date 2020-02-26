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Yılda kaç defa doktora gidiyorsunuz? Türkiye Avrupa'da kaçıncı sırada?

Türk vatandaşları senede ortalama 9 defa doktora gidiyor. Doktora gitme sıklığına bakıldığında Türkiye 29 Avrupa ülkesi içinde kaçıncı sırada?

26.02.2020 18:02 | Son Güncelleme: 26.02.2020 18:02Yılda kaç defa doktora gidiyorsunuz? Türkiye Avrupa'da kaçıncı sırada?
Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Covid-19) görüldüğü ülke sayısı giderek artarken tıp dünyası hastalığa karşı tedavi geliştirmek için büyük bir mücadele veriyor. Peki, yılda kaç defa doktora gidiyorsunuz? Türk vatandaşları senede ortalama 9 defa doktora gidiyor. Doktora gitme sıklığına bakıldığında , 29 ülkesi içinde 5'inci sırada. Zirvede Macaristan ve Slovakya yer alırken doktora en az gidenler ise Kıbrıs ve İsveç vatandaşları.

Avrupa Birliği (AB) İstatistik Kurumu (Eurostat) doktora gitme sıklığına ilişkin verileri açıkladı. 2017 yılı verilerine göre yıllık ortalama doktora gitme sayısına bakıldığında ilk sırada 10,9 kez ile Macaristan ve Slovakya yer alıyor. Almanlar senede ortalama 9,9 kez; Litvanyalılar da 9,5 kez doktora muayeneye gidiyor. Beşinci sıradaki Türkiye'de ise halk senede 8,9 kez doktora başvuruyor.
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Türkiye, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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