Golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş'a Şenol Güneş'in Dünya Kupası kadrosunda yer verdiği Yıldıray Baştürk'ten Ahmet Kutucu önerisi geldi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş eski futbolcularıyla sürekli temas halinde. Bu isimlerden birisi de Yıldıray Baştürk.

Schalke'nin U19 Takımında Forma Giyen Ahmet Kutucu'yu Beşiktaş'a Önerdi">

JUVENTUS DA TAKİP EDİYOR

Almanya'da sürekli olarak genç futbolcuları izleyen Yıldıray, Schalke'nin U19 takımında forma giyen Ahmet Kutucu'yu Şenol Güneş'e önerdi. Güneş, Kutucu için rapor istedi. Fakat Juventus'un da genç futbolcunun peşinde olması işleri zora sokuyor.

(Fotospor)