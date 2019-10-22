Yıldırım'a 'yeşil' dokunuşlar

Yıldırım'da yeşil alan miktarını artırmak ve vatandaşlara daha huzurlu ortamlar oluşturmak için projeler yürüten Yıldırım Belediyesi, Nisan ayından bu yana Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarıyla 'Çok Yeşil Yıldırım' hüviyetini yeniden kazandı. Ağaçlandırma döneminde yol ağaçlandırması, ağaçlandırma alanları, park ve yeşil alanlarda toplam 27 bin 937 adet ağaç fidanı ve çalı fidanı dikilirken, toprak taşınması, bitkilendirme ve çimlendirme işleri yapılarak Yıldırım 'yeşil' kimliğine tekrar kavuştu. Park ve yeşil alanlarda gerçekleştirilen 43 bin 406 adet mevsimlik çiçek dikimi çeşitli yeşil alan ve refüjlere uygulanarak görsel zenginlik sağlandı. Öte yandan ekipler, ilçedeki okul, cami ve diğer resmi kurum bahçelerinde bakım ve düzenleme işleri de gerçekleştirdi.

'YEŞİL VE YAŞANABİLİR YILDIRIM'

Yıldırım'ın, geçmişin mirası değerlerini toplumun kültür yapısıyla harmanlayan, Türkiye'nin önemli şehirleri arasında yer alan bir şehir olduğunu dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Tarihi öneminin yanında konumu itibariyle cennetin yeryüzüne yansıması olan Uludağ'a sırtını yaslayan Yıldırım, Bursa ovasının bereketli topraklarına sahip doğal güzelliklerle süslü. Biz de bu dönem Yıldırım'ı 'Çok Yeşil Yıldırım' olarak canlandırmak istiyoruz. Park ve mesire alanı çalışmalarıyla beraber, Uludağ'ın yamaçlarına kent parkı çalışmaları yapacağız. Çocuklarımızın, ailelerimizin zaman geçirebilecekleri alanlar oluşturmayı hedefliyoruz. Yeşil kimliğiyle anılan Yıldırım ve Bursa'nın hak ettiği güzelliklere tekrar ulaşması için park ve yeşil alanlarda çalışmalar gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

DOĞAYA DUYARLI HİZMETLER

Yıldırım'ın yeşil ve güzel bir şehir olabilmesi için Yıldırım Belediyesi olarak her fırsatta yaptıkları çalışmalarla çevreye verdikleri önemi gösterdiklerini dile getiren Başkan Yılmaz, ilçenin yeşil alanları ve parklarıyla her geçen gün daha da güzelleştiğini belirtti. Çevre düzenlemesi, peyzaj ve yeşil alan çalışmalarıyla ilçeye estetik bir kimlik kazandırdıklarının da altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Şehirlerin zenginliği parkların ve yeşil alanların fazlalığı ile doğru orantılıdır. Çevrenin korunması ve yaşatılması projesi içerisinde yer alan 'Çok Yeşil Yıldırım' hedefini gerçekleştirmek adına ağaçlandırma ve çiçeklendirme çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğiz. Ayrıca şehrimize yeni parklar, mesire yerleri ve yeşil alanlar kazandırmak adına projelerimizi hayata geçiriyoruz. Hemşehrilerimizle güç birliği içerisinde yeşil ve yaşanabilir Yıldırım'ı inşa ediyoruz" ifadelerini kullandı.