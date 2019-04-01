Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Binasından Ayrıldı

Haber-Kamera: Ümit UZUN - Harun UYANIK - <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/istanbul/' title='İstanbul'>İstanbul</a> DHA<br><br> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/ak-parti/' title='AK Parti'>AK Parti</a> <a class='keyword' href='/istanbul/' title='İstanbul'>İstanbul</a> Büyükşehir Belediye Başkan adayı <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/binali-yildirim/' title='Binali Yıldırım'>Binali Yıldırım</a>, <a class='keyword' href='/ak-parti/' title='AK Parti'>AK Parti</a> İstanbul İl Başkanlığı'ndan ayrıldı. Yıldırım, saat 23.00 sıralarında geldiği il binasından saat 05.15 sıralarında ayrıldı.