01 Nisan 2019, 05:35
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Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Binasından Ayrıldı

Haber-Kamera: Ümit UZUN - Harun UYANIK - İstanbul DHAAK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan ayrıldı.

Haber-Kamera: Ümit UZUN - Harun UYANIK - İstanbul DHA

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan ayrıldı. Yıldırım, saat 23.00 sıralarında geldiği il binasından saat 05.15 sıralarında ayrıldı. Binali Yıldırım, İstanbul, AK Parti, Güncel
Kaynak: DHA