Yıldırım: Bağımsız yaşamaya devam edeceğiz

GÜMÜŞHANE'nin düşman işgalinden kurtuluş etkinliklerine katılan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Ay yıldızlı bayrağın altında hür ve bağımsız yaşamaya devam edeceğiz" dedi.

TBMM eski Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Gümüşhane 'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'inci yıl dönümünü kutlama programına katıldı. Programda konuşan Yıldırım, bugünün kentin gurur günü olduğunu belirterek, "Yüzyıl önce istiklal mücadelesinden çıktığımızda sadece 13 milyon çoğu yaşlı nüfusumuz vardı. Bütün maddi ve beşeri kaynaklarımızı elden çıkarmıştık. Sadece 1 üniversitemiz vardı. Bugün 2017 tane üniversitemiz var. 2008'den beri Gümüşhane'mizin de üniversitesi var ve 18 binin üzerinde de öğrencisi var. Milletimizin yüzde 85'i köylerde yaşardı, bugün ise milletimizin yüzde 90'ı şehirlerde yaşıyor. O yıllarda sadece 57 milyon dolar ihracat yapardık, bugün ise 170 milyar dolara ulaştık. Bir tane bile havalimanımız yoktu. Bugün 56 tane havalimanımız var, yakında Gümüşhane ve Bayburt'un da havalimanı hizmete açılmış olacak. Temelini de beraber atmıştık, inşallah açılışını da Cumhurbaşkanımızla yine beraber yapacağız" dedi.

'TERSİNE GÖÇ BAŞLADI'

Kente yatırımların süreceğini kaydeden Yıldırım, "Gümüşhane'de yaptığımız yatırımlar bundan sonra da artarak devam edecek. Gümüşhane'de yapılan bu alt yapı yatırımları meyvesini verdi. İlk defa bu yıl Gümüşhane göç vermiyor ve nüfusu bin 773 kişi arttı. Gümüşhane'de tersine göç başladı. Gümüşhane nüfusu bugün 164 binin üzerine çıktı. Gümüşhane'nin beklediği sanayi yatırımlarını da hayata geçirebilmek için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da güzel günleri hep birlikte yaşayacağız. Bunun için ay yıldızlı bayrağın altında hür ve bağımsız yaşamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek ise, "102 yıl önce her türlü yoksulluk içerisinde birlik olan aziz milletimiz istiklal mücadelesi vererek, işgal edilen memleketini kurtarmış ve yeni bir devlet kurarak tüm dünyaya kıyamete kadar hür ve bağımsız şekilde yaşayacağını haykırmıştır" dedi.

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen de, Gümüşhane'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'inci yıl dönümünü idrak ettiklerini ifade ederek, "Bu gururu, bu mutluluğu sizlerle paylaşmak istiyorum. Kurtuluşumuz hepimize kutlu olsun. Bu soğuk kış günü bizlerin burada bir araya gelmemizin sebebi kurtuluş günümüzü unutmamız ve unutturmamamızdır. Bu topraklar, bu vatan, düşmanlarımız tarafından bizlere ikram edilmedi. Açlıkla yoksullukla zor şartlarla birlikte bizden katbekat güçlü düşmanla savaşarak bu toprakları vatan yapan atalarımıza böyle bir anmayı çok görmemeliyiz" diye konuştu.