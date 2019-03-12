Yıldırım, Banliyö Trenini Kullandı

<a rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/ak-parti/' title='AK Parti'>AK Parti</a> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/istanbul/' title='İstanbul'>İstanbul</a> Büyükşehir Belediye Başkan Adayı <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/binali-yildirim/' title='Binali Yıldırım'>Binali Yıldırım</a>, <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/maltepe/' title='Maltepe'>Maltepe</a>'den <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/halkali/' title='Halkalı'>Halkalı</a>'ya kadar banliyö trenini kullandı.<br><br>Yıldırım, Gebze- <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/halkali/' title='Halkalı'>Halkalı</a> Banliyö Tren Hatlarının açılışının ardından <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/cumhurbaskani-recep-tayyip-erdogan/' title='Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan</a>'la beraber <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/kartal/' title='Kartal'>Kartal</a>'dan <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/maltepe/' title='Maltepe'>Maltepe</a> İstasyonu'na geldi.<br><br>Yıldırım daha sonra <a class='keyword' href='/maltepe/' title='Maltepe'>Maltepe</a> İstasyonu'nda makinist koltuğuna oturak <a class='keyword' href='/halkali/' title='Halkalı'>Halkalı</a> İstasyonu'na kadar banliyö trenini kullandı.<br><br>Ayrıca Yıldırım, <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/kartal/' title='Kartal'>Kartal</a> Kültür Kolejlerini ziyaret etti. Yıldırım burada öğrencilerle birlikte langırt oynadı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.