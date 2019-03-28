Yıldırım, Başakşehir'de Fabrika Çalışanlarını Ziyaret Etti

<a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/ak-parti/' title='AK Parti'>AK Parti</a> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/istanbul/' title='İstanbul'>İstanbul</a> Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/binali-yildirim/' title='Binali Yıldırım'>Binali Yıldırım</a>, <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/basaksehir/' title='Başakşehir'>Başakşehir</a>'de kendisini çaya davet eden fabrika çalışanlarını kırmayarak çalıştıkları iş yerlerini ziyaret edip, sohbet etti.Yıldırım daha sonra çıkışta küçük bir çocukla da sohbet etti.