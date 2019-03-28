28 Mart 2019, 18:49
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Yıldırım, Başakşehir'de Fabrika Çalışanlarını Ziyaret Etti

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Binali Yıldırım, Başakşehir'de kendisini çaya davet eden fabrika çalışanlarını kırmayarak çalıştıkları iş yerlerini ziyaret edip, sohbet etti.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Binali Yıldırım, Başakşehir'de kendisini çaya davet eden fabrika çalışanlarını kırmayarak çalıştıkları iş yerlerini ziyaret edip, sohbet etti.Yıldırım daha sonra çıkışta küçük bir çocukla da sohbet etti. İstanbul, AK Parti, Başakşehir, Güncel
Kaynak: AA