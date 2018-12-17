Yıldırım Belediyesi '1 Milyon' Konuğu Ağırladı

Kültür-sanat sezonları boyunca birbirinden önemli isimleri ilçe sakinleriyle buluşturarak önemli programlara da ev sahipliği yapan Yıldırım Belediyesi, düzenlediği konser, söyleşi, mahalle sohbetleri, tiyatro, şiir dinletileri ve festival gibi birçok kültür sanat etkinlikleriyle, son dört buçuk yılda 1 milyon 163 bin 415 ilçe sakininin sosyal hayatına renk getirdi.

Öte yandan Uluslararası Cumalıkızık Ahududu Festivali ve Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Melihat Gülses, Sümer Ezgü, Resul Dindar, Tan Taşçı, Demet Akalın, Buray, Merve Özbey, Zara, Manga ve Dursun Ali Erzincanlı da binlerce Yıldırımlıyla buluştukları programlarda seslendirdikleri eserlerle dinleyenlere unutulmayacak konser heyecanı yaşattı. Kültür turları ile Yıldırımlıları Türkiye'nin tarihi ve turistik öneme sahip şehirleri Konya, Çanakkale, Edirne, Nevşehir, Safranbolu-Amasra ve İstanbul'a götüren Yıldırım Belediyesi, Ramazan Ayı'nda da her akşam Bayrak Meydanı ve mahallelerde düzenlediği etkinliklerle Ramazan iklimini ilçe sakinlerine bir başka yaşattı.

Kaynak: Bültenler