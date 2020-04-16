Yıldırım Belediyesi 3D yazıcılarla maske üretiyor
Yıldırım Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında 3D yazıcılarla maske üretimine başladı.
16.04.2020 14:52 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:52
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyeye ait Cezeri Robotik Kodlama Atölyesinde sağlık çalışanları ile kamuda hizmet veren personelin kullanması için yüz koruyucu siperlik maske yapılıyor.
Maske yapımında organik malzemelerin kullanıldığı, günde 50 adet maske üretildiği ifade edildi.
Kaynak: AA
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