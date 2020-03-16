Yıldırım Belediyesi ekiplerinin dezenfeksiyon çalışması sürüyor
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfeksiyon çalışması yapılıyor.
16.03.2020 13:54 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:55
Bursa 'nın Yıldırım ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfeksiyon çalışması yapılıyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye hizmet binaları, pazar alanları, resmi kurumlara ait binalar ile belediyeye ait ulaşım ve hizmet araçlarında ilaçlama ve temizleme çalışmaları yoğunlaştırıldı.
Hijyen ve temizlik çalışmaları, aile sağlığı merkezleri, okullar, camiler, parklar gibi halkın yoğun olarak kullandığı bölgelerde düzenli olarak sürdürülecek.
Açıklamada ifadelerine yer verilen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ülke genelinde gerekli tedbirlerin alındığını hatırlattı.
Yılmaz, "Vatandaşlarımızın yoğun olarak bir arada bulunduğu noktalarda yaptığımız ilaçlama ve hijyen çalışmalarının ardından hizmet binalarımızda, kamu kurumlarında pazar alanlarında ve belediye hizmet araçlarımızda gece gündüz demeden titiz çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bizler şehrin hijyeni için her türlü tedbiri alıyoruz. Hemşehrilerimiz de kişisel hijyen konusunda önlemleri alırsa bu süreci en sağlıklı şekilde atlatacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye hizmet binaları, pazar alanları, resmi kurumlara ait binalar ile belediyeye ait ulaşım ve hizmet araçlarında ilaçlama ve temizleme çalışmaları yoğunlaştırıldı.
Hijyen ve temizlik çalışmaları, aile sağlığı merkezleri, okullar, camiler, parklar gibi halkın yoğun olarak kullandığı bölgelerde düzenli olarak sürdürülecek.
Açıklamada ifadelerine yer verilen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ülke genelinde gerekli tedbirlerin alındığını hatırlattı.
Yılmaz, "Vatandaşlarımızın yoğun olarak bir arada bulunduğu noktalarda yaptığımız ilaçlama ve hijyen çalışmalarının ardından hizmet binalarımızda, kamu kurumlarında pazar alanlarında ve belediye hizmet araçlarımızda gece gündüz demeden titiz çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bizler şehrin hijyeni için her türlü tedbiri alıyoruz. Hemşehrilerimiz de kişisel hijyen konusunda önlemleri alırsa bu süreci en sağlıklı şekilde atlatacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA
Manşet
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