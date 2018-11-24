Yıldırım Belediyesi İş Arayanlara 'UMUT' Oluyor

İlçede yürüttüğü sosyal hizmet çalışmalarıyla Yıldırımlılara doğrudan ulaşan Yıldırım Belediyesi, İstihdam Masası ile binlerce vatandaşın iş sahibi olması adına etkin çözümler üretiyor. Geride kalan dönemde İstihdam Fuarı ve Engelli İstihdam Fuarı düzenleyerek işveren ve iş arayanları aynı çatı altında buluşturan, İstihdam Masası'na ulaşarak taleplerini ileten vatandaşlar için önemli girişimler gerçekleştiren Yıldırım Belediyesi, başvuru gerçekleştiren 18 bin 847 kişiyi özel sektörün önemli firmalarına yönlendirdi. Yıldırım Belediyesi tarafından yönlendirilen iş arayanların işverenlerle gerçekleştirdiği görüşmeler neticesinde 607'si kadın, 153'ü engelli olmak üzere 4 bin 382 kişi yeni ekmek kapılarında iş sahibi oldu.

'VATANDAŞIN YANINDAYIZ'

İstihdam Masası'na 19 bin 584 başvuru yapıldığını ve bunların 18 bin 847'sinin firmalara yönlendirildiğini belirten Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "İstihdam Masasında görevli personellerimiz hizmet binamıza gelen vatandaşlarımızla birebir görüşüyor. İş arayan hemşerilerimizi ilgili çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren firmalara yönlendirerek 4 bin 382 hemşehrimizin iş sahibi olmasını sağladık. Sosyal çalışmalarımızın yanı sıra vatandaşlarımızın istihdamına katkı sağlayarak, insanlarımızın evlerine ekmek götürmesine yardımcı oluyoruz. İş isteyenin iş, çalışan isteyenin çalışan bulmasına yardımcı oluyoruz" diye konuştu.

'İSTİHDAM ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülük ettiği istihdam seferberliği kampanyasına Yıldırım Belediyesi olarak katkı sağlamaya gayret gösterdiklerini dile getiren Başkan Edebali, "İstihdam Fuarı, Engelli İstihdam Seferberliği Buluşması gibi önemli fuarlar gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın iş sahibi olması, evine ekmek götürüyor olması bir işyeri çalışanı olması çok değerlidir. Çalıştığı yere değer katacak nitelikli arkadaşlarımız ile firmaları buluşturduğumuzda firmalarımızın aradığı kriterlerdeki arkadaşlarımız işbaşı yapıyor. Bundan sonraki süreçte de insanlarımızın istihdamı için işveren firmalarla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı