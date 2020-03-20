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Yıldırım Belediyesi'nden 10 bin maske

Yıldırım Belediyesi, koronavirüs ile mücadele kapsamında günlük 2 bin maske üreterek ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.

20.03.2020 16:30 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:30
Yıldırım Belediyesi'nden 10 bin maske

Türkiye genelinde koronavirüs ile mücadele aralıksız devam ederken, Yıldırım Belediyesi de çalışmalarını arttırarak sürdürüyor. Yıldırım Belediyesi, özellikle yaşanan maske sıkıntısının giderilmesi için düğmeye bastı. Bu kapsamda Yıldırım Kadın Girişimi Üretim Ve İşletme Kooperatifi bünyesinde çalışan kadınlar maske üretimine başladı. Kooperatifin Namazgahtaki atölyesini ziyaret eden Yıldırım belediye Başkanı Oktay Yılmaz, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kadınlara gösterdikleri fedakarlıktan dolayı teşekkür eden Başkan Yılmaz, bu sürecin birlik, beraberlik ve dayanışma ile atlatılacağını söyledi.

'MÜCADELEYLE YENİ BOYUT'

Virüsün gündeme geldiği ilk andan itibaren kriz merkezi oluşturarak, etkin bir mücadele yürüttüklerini vurgulayan Başkan Yılmaz, "İlçemizin ana arterlerinde, insan sirkülasyonunun yoğun olduğu bölgelerimizde dezenfekte çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu mücadeleye yeni bir boyut kazandırarak bugün itibarıyla maske üretmeye başladık. Kooperatifimiz bünyesinde çalışan kadınlarımız kendi aralarında organize olup, bu süreçte daha aktif görev alarak üretime başladılar. İlk etapta 10 bin maske üreteceğiz. Günlük 2 bin maske üretiyoruz. Amacımız bir taraftan maske ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamak, diğer taraftan ise bu zor zamanlarda insanlarımızın duygularını istismar eden fırsatçılarla mücadele etmek. Burada ürettiğimiz maskeleri kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtacağız. Yine, hastalarımıza öncelikli ihtiyaç sahiplerine ve yaşlılarımıza bu maskeleri ulaştıracağız. Ben burada çalışan kadınlarımıza gösterdikleri özveriden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Bültenler

Etiketler : Oktay Yılmaz, Türkiye, Güncel

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