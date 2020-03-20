Yıldırım Belediyesi’nden 10 bin maske
Yıldırım Belediyesi, koronavirüs ile mücadele kapsamında günlük 2 bin maske üreterek ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.
20.03.2020 16:42 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:42
Yıldırım Belediyesi, koronavirüs ile mücadele kapsamında günlük 2 bin maske üreterek ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Ekonomi