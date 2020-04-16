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Yıldırım Belediyesi'nden 3D maske

Yıldırım Belediyesi, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek maksadıyla çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

16.04.2020 13:35 | Son Güncelleme: 16.04.2020 13:35
Yıldırım Belediyesi'nden 3D maske
Yıldırım Belediyesi, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek maksadıyla çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi'nin Cezeri Robotik Kodlama Atölyesi'nde 3 boyutlu yazıcılarla sağlık çalışanları ile belediye personelinin kullanması için siperlik yüz maskesi üretimine başlandı. Kodlama atölyesinde bulunan 2 adet 3 boyutlu yazıcı üretim için durmaksızın çalışırken atölyedeki hocalar ve belediye personelleri tarafından 1 günde 50 adet siperlik maske imal ediliyor. Maskeler, insan sağlığı için tehdit oluşturmayan organik flament kullanılarak 3 boyutlu yazıcılarda basılırken, 1 adet siperlik maskenin hazırlanması yaklaşık 1 saat sürüyor.

Ürettikleri siperlik yüz maskesiyle koronavirüse karşı tedbirlere katkı sağlayan Cezeri Robotik Kodlama Atölyesi'ndeki eğitmenler ile belediye personelini ziyaret eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Cezeri Robotik Kodlama Atölyemizde daha önceden çocuklarımıza Robotik Kodlama üzerine eğitimler veriyorduk. Bugünde buradaki hocalarımız ve çalışma arkadaşlarımız koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında siperlik maske üretimi gerçekleştiriyorlar. Bu siperlikleri bizler hem çalışanlarımıza hem de sağlık personelinin kullanımına sunuyoruz. Bu sürece bütün unsurlarımızla birlikte destek olmaya devam ediyoruz. Ben koronavirüs ile mücadele konusunda bütün personelimizin fedakarlıkla çalıştığını rahatlıkla söyleyebilirim. Bu özverili çalışmalarından dolayı da bütün personelimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Yıldırım, Güncel
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