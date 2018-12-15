Yıldırım Belediyesi'nden 'EĞİTİM' Hamlesi

Çocukların ve gençlerin daha nitelikli eğitim almaları adına okullarda bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiren Yıldırım Belediyesi, öğrencilere rahat ve modern fiziki şartlar sağlamak adına eğitime destek oluyor. Çalışmalar kapsamında engelli rampası, panel çit, okul kapılarının onarımı yapıldı, eskiyenler değiştirildi. Okul giriş ve pencere korkulukları gibi ferforje işlerini de yapan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri öğrencileri olası kazalardan korumak için gerekli görülen noktalarda okul bahçelerine panel çit çekti. Yıldırım Belediyesi tarafından, eğitim kurumlarında kendi yürüttüğü çalışmaların yanı sıra okullara boya malzemesi desteği de sağladı.

54 YENİ OKUL ALANI

Okul önlerinde tehlike arz eden durumlar karşısında trafiklendirme çalışmaları da yapan Yıldırım Belediyesi ekipleri, spor alanlarında da çizim çalışması gerçekleştirdi. Emirsultan Lisesi'ne 170 kişilik tribüne sahip 392 metrekarelik halı saha kazandırırken, Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'na da 570 metrekarelik alanda halı saha inşa etti. Okullarda iyileştirme çalışması yapan Yıldırım Belediyesi, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında imar revizyonuna gittiği Arabayatağı, Ulus, Mevlana, Hacivat, Çınarönü, Yavuzselim, Değirmenönü ve Karapınar mahallelerinde mevcut 22 okula ek olarak yeni planlarda 54 eğitim alanı oluşturdu. Öte yandan ilçeye 6 yeni okul kazandırılması adına Yıldırım Belediyesi tarafından okulların tüm projeleri detaylı olarak çizilerek, Bursa Valiliği'ne teslim edildi ve ihale aşamasına gelinmesi sağlandı. Erikli İmam Hatip Ortaokulu, Akçağlayan Ortaokulu, Vatan Anaokulu, Ali Rıza Bey İlkokulu, Maltepe Ortaokulu ve Değirmenönü Ortaokulu'na toplam 28 bin metrekarelik alanda Yıldırım Belediyesi tarafından destek sağlanmış olundu.

'GÖREV EDİNİYORUZ'

Asli belediyecilik hizmetlerinin yanında eğitim ve sağlık gibi insanların yaşamına doğrudan etki eden alanlarda da katkı sağladıklarını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Eğitim, yerel yönetimlerin asli görevleri arasında yer almayabilir. Bizler çocuklarımızın fiziki imkanları yüksek okullarda, kendilerini geliştirmeye uygun, donanımlı bireyler olarak yetişmeleri için destek sağlıyoruz. Okullarımızın fiziki şartlarını iyileştirmek adına gerekli tüm bakım, onarım çalışmalarını çocuklarımızın kaliteli koşullarda eğitim alması için gerçekleştiriyoruz. Öte yandan mevcut okulların yeniden yapılması ve yeni okulların inşa edilmesi maksadıyla Erikli İmam Hatip Ortaokulu, Akçağlayan Ortaokulu, Vatan Anaokulu, Ali Rıza Bey İlkokulu, Maltepe Ortaokulu ve Değirmenönü Ortaokulu'na toplam 28 bin metrekarelik alanda uygulama projesi desteğinde bulunduk. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim ettiğimiz projelerle yeni okullarda evlatlarımız eğitim almaya devam edecek. Bunların yanında spor alanları, spor odası gibi evlatlarımızın beden sağlığını geliştirecek alanlar oluşturuyoruz" dedi.

GELECEĞE YATIRIM

İmar planı revizyonu gerçekleştirdikleri bölgelerde mevcut okul alanından daha fazlasına yeni planlarda yer verdiklerini hatırlatan Başkan İsmail Hakkı Edebali, "Ankara Yolu Caddesi'nin altında yer alan Arabayatağı, Yavuzselim, Çınarönü, Hacivat, Ulus ve Mevlana mahallelerinin imar planlarını tamamen yenilerken, eski planda yer alan 14 okulun yeterli eğitim hizmetini sağlamasının mümkün olmadığını gördük. Yeni planımızda bu sayıyı 29 yeni okula alanına taşıdık. Yine Değirmenönü-Karapınar bölgesinde de mevcut 8 eğitim alanını yeni planda 25'e yükselterek yeni eğitim yuvalarının önünü açtık. Ancak belediye olarak yapılanları kesinlikle yeterli görmüyoruz. Donanımlı, nitelikli, birikimli, hayatı ilimle, irfanla, kültürle ve sanatla okuyabilen bir nesil yetiştirmek adına, eğitimi geleceğe yönelik yapılan en önemli yatırım olarak görüyoruz" diye konuştu.