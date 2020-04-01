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Yıldırım Belediyesi'nden her gün sıcak ekmek

- Yıldırım Belediyesi'nden her gün sıcak ekmek Yıldırım Belediyesi, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlara her gün sıcak ekmek dağıtıyor.

01.04.2020 14:15 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:18
- Yıldırım Belediyesi'nden her gün sıcak ekmek
Yıldırım Belediyesi, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlara her gün sıcak ekmek dağıtıyor.
BURSA - Bursa 'da Yıldırım Belediyesi, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlara yönelik hizmetlerine bir yenisini daha ekleyerek, günlük sıcak ekmek dağıtımına başladı.
Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgınına karşı etkin bir mücadele yürüten Yıldırım Belediyesi, fiziki çalışmaların yanı sıra sosyal projelerle de Yıldırımlılara destek olmaya devam ediyor. Sosyal Destek Projesi kapsamında Yıldırım Belediyesi, Yıldırım Kaymakamlığı ve Bursa Fırıncılar Odası işbirliğiyle, ilçe genelinde bulunan 65 yaş üstü, kimsesiz ve kronik rahatsızlığı bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlara her gün sıcak ekmek dağıtıyor. Belediye bünyesinde oluşturulan ekipler, sabahın ilk saatlerinde belirlenen fırınlardan aldıkları ekmekleri, İlçe Kaymakamlığı tarafından tespit edilen ailelere ulaştırıyor.
Gücümüz birlik beraberliğimiz
Proje kapsamında ilk dağıtımı gerçekleştiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Erikli Mahallesi'nde ikamet eden Dura ailesine ekmelerini bizzat takdim etti. Ülke olarak zor bir süreçten geçildiğini belirten Başkan Yılmaz, bu zorlukların birlik beraberlik ve dayanışma içerisinde atlatılacağının altını çizdi. Bu süreçte dünya genelinde bazı ülkelerin vatandaşlarını adeta kendi kaderlerine terk ettiğini hatırlatan Başkan Yılmaz, "Türkiye olarak, gerek merkezi idare, gerekse yerel yönetimler olarak etkin bir mücadele başlattık. Dünyada bu süreçte insanların toplumların bencilleştiğine birbirlerinden uzaklaştıklarına şahit oluyoruz. Biz ise tam aksine bu süreçlerde birimize daha çok yakınlaşıyoruz, aramızdaki dayanışma artıyor. İşte bu ruh bizim en büyük zenginliğimiz. Bugün hayata geçirdiğimiz proje de bunun göstergesi. Kaymakamlığımız ve esnafımız ile birlikte insanlarımıza destek oluyoruz. Ben proje paydaşlarımıza gösterdikleri fedakarlıktan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.
Kimse yalnız, kimsesiz, çaresiz değil
Yıldırımlılardan, yapılan uyarılar noktasında hassas olmalarını da isteyen Başkan Yılmaz, "Burada özellikle risk gurubunda yer alan büyüklerimiz ve kronik rahatsızlığı bulunan hemşehrilerimizden evlerinde kalmalarını istirham ediyorum. Yeter ki onlar evlerinde kalsın biz onların her türlü ihtiyacını karşılamaya muktediriz. Sıcak yemeklerini, ekmeklerini evlerine getirmeye devam edeceğiz. Maaşlarını çekmeleri, ilaçlarını alma ve diğer ihtiyaçlarını karşılama noktalarında hemşehrilerimize her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz. Yıldırım'da kimse yalnız değil, kimse kimsesiz değil" diye konuştu. Yıldırım Belediyesi’nden her gün sıcak ekmek

Kaynak: İHA

Etiketler: Yıldırım, Bursa, Yerel

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Yıldırım Belediyesi'nden her gün sıcak ekmek
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