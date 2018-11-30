Yıldırım Belediyesi'nden Üniversite Öğrencilerine Seminer

Yıldırım Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, vatandaşlara sağladığı destek ve düzenlediği eğitimlerle farkındalık oluşturmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine 'Şiddetin Görünmeyen Tarafı ve İyi Niyet Şiddeti' adlı seminer düzenlendi. Uzman psikolog eşliğinde öğrencilere verilen seminerde kadına şiddet, çocuk istismarı, şiddet yaşayan mağdurların psikolojik yansımaları ele alındı. Seminerde kadınlara yönelik şiddetin en büyük insan ihlali olduğu anlatıldı. Çocukların yetiştirilmesinde en büyük etkenin aile baskısı olduğu vurgulanan seminerde, küçük yaştaki bireylerin toplum ve aile baskısı altında tutulmaması, yaptığı hatalarda üzerine gidilmemesi, anlayışla karşılanması ve nasıl düzeltilmesi gerektiğinin açıklamaları vurgulandı. Ayrıca seminerde bireylerin hayatın içerisinde karşılaştığı sosyal sorunları önlemek ve aile içerisinde yaşanan sorunları çözüme kazandırmak adına yapılması ve dikkat edilmesi gereken hususlar üzerinde duruldu. Şiddetin öğrenilmiş bir davranış olduğu da belirtilen seminerde bireye uygulanan şiddetin derecesinin olmadığı da aktarıldı.