Yıldırım Belediyesi tıp merkezi İl Sağlık Müdürlüğüne devredildi

Sağlık hizmetlerinin tek elden daha kaliteli ve verimli olmasını hedefleyen Yıldırım Belediyesi, birinci basamak sağlık hizmetlerinin kullanım hakkını İl Sağlık Müdürlüğüne devrederek Yıldırım İlçesi'ndeki sağlık hizmetine katkıda bulundu. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile Bursa İl Sağlık Müdürü Özcan Akan tarafından imzalanan protokol ile Yıldırım Belediyesi'ne ait Yıldırım Belediyesi Tıp Merkezi Bursa İl Sağlık Müdürlüğüne devredilmiş oldu. Bütün devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte şehri güzel bir şekilde yönetmeye talip olduklarını dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Göreve geldiğimiz günden bu yana ütün kurumlarımızla işbirliği içerisinde şehrimize, hemşehrilerimize daha kaliteli hizmeti nasıl veririz bunun mücadelesi içerisindeyiz. Bu nokta da birçok kurumlarımızla protokoller gerçekleştirdik. Bugün de burada, Yıldırım Tıp Merkezi'nde Sağlık İl Müdürümüz ile birlikte bir protokol imzaladık. Türkiye'de yıllar önce belediyeler hem sağlık ocağı hizmetleriyle hem de tıp merkezi hizmetleriyle hemşehrilerimizin hizmetindeydi. Fakat geldiğimiz süreçte sağlık bakanlığımız şehrin birçok noktasında hastaneleriyle şehirleri donattı. Dolayısıyla belediyelerinde sağlık hizmetlerinde bulunması geri planda kaldı. Aile Sağlık Merkezi ve 112 Acil Servis noktası olarak bölge halkımıza hizmet verecek Yıldırım Tıp Merkezimizi Sağlık İl Müdürlüğümüze devrettik. İnşallah bölgemiz için, şehrimiz için hayırlı olur" diye konuştu.

'GÜZEL BİR İŞBİRLİĞİ ÖRNEĞİ SERGİLİYORUZ'

Yıldırım Belediyesine ait Tıp Merkezi'ni bugün itibarıyla devraldıklarını belirten Bursa Sağlık İl Müdürü Özcan Akan, "Güzel bir işbirliği örneği sergiliyoruz. Burada yine bir sağlık hizmeti sunacağız. Birinci basamakta ihtiyaçlar var bu bölgede, özellikle aile hekimliği noktasında. Bu amaçla kullanacağız. Ayrıca 112 istasyonu olarak ta ihtiyacımız var. Alacağımız bu alanda Aile Sağlık Merkezi ile birlikte 112 istasyonu da inşa etmiş olacağız. Zaten bu binanın üst katında şuan da Sağlık İl Müdürlüğümüzün uhdesinde bir Sağlıklı Yaşam Merkezimiz var ve kanser taraması başta olmak üzere anne ve çocuk sağlığına yönelik projelerimizi yönetiyoruz. Bu projelerimizde aynen devam edecek. Bununla beraber bugün geldiğimiz noktada, bugünkü yaptığımız işbirliği ile birlikte Aile Sağlığı Merkezi ve 112 İstasyonumuzu da işin içerisine katarak daha güçlü bir merkez olma yolunda ilerleyeceğiz. Ben desteklerinden dolayı belediye başkanımız Sayın Oktay Yılmaz'a ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bakanlıklarımız ve yerel belediyelerimizin işbirliği içerisinde çok güzel sonuçlar elde ediyoruz" ifadelerini kullandı.