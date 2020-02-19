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Yıldırım Belediyespor başarıya doymuyor

Spor Şehri Yıldırım'ın adına katıldığı her turnuvada başarı ile temsil eden Yıldırım Belediyespor Dağcılık Takımı, yeni başarılara imza atmaya devam ediyor.

19.02.2020 13:47 | Son Güncelleme: 19.02.2020 13:47Yıldırım Belediyespor başarıya doymuyor

Amatör branşlarda başarılarını kanıtlayan Yıldırım Belediyespor'da Dağcılık Takımı, Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından 15-16 Şubat tarihlerinde 'da düzenlenen 4. Bölge Tırmanış Yarışmasında Yıldırım'a 5 madalya kazandırdı.

Yıldırım Belediyespor'da Ali Eren Şen'in yer aldığı Küçük A Erkekler takımı, Begüm Zeynep Çatak'ın yer aldığı Küçük A Kızlar takımı, Umut Demir Güler ve Eray Yılmaz'ın yer aldığı Küçük C Erkekler takımı ile Hüseyin Yalın Şen'in yer aldığı Küçük D Erkekler takımı 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplamda 5 madalya kazanarak tırmanışa damgasını vurdu.


Türkiye Dağcılık Federasyonu, Sakarya, Güncel

Kaynak: Bültenler

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