Yıldırım Belediyespor'un Bileği Bükülmüyor

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grup'ta oynadığı 7 maçta farkını ortaya koyan Belediyespor, 9. Hafta mücadelesinde gruptaki Bursa temsilcileri arasında yer alan Orhangazi Belediyespor'u ağırladı. Minareliçavuş Spor Tesisleri'nde oynanan ve Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Oktay Yılmaz ile Yıldırım Belediyespor Kulübü Başkanı İlhami Aydın'ın da takip ettiği karşılaşmada lacivert turkuazlılar rakibi karşısında hatasız bir oyun sergiledi. Mücadele gücü yüksek geçen maçta ilk yarıda gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda baskısını artıran Yıldırım Belediyespor, Orhangazi Belediyespor'un hızlı hücumlarında rakibine gol şansı tanımadı. Maçın uzatma dakikalarında oyunu rakip ceza sahasına yıkan Yıldırım Belediyespor, ikinci yarıda karşılaşmaya dahil olan Bartu Çevik'in ayağından bulduğu golle 3 puanı 1-0'lık sonuçla hanesine yazdıran taraf oldu. 9. Haftası oynanan Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grup'ta ilk haftayı maç yapmadan geçen ve Orhangazi Belediyespor'u 1-0' mağlup ederek 3 puanın sahibi olan Yıldırım Belediyespor, bu sonuçla oynadığı 8 maçta 6 galibiyet 2 beraberlik alarak topladığı 20 puanla zirvedeki yerini korudu. Kendi sahasında oynadığı 4 karşılaşmada puan kaybetmeyen, 4 deplasman mücadelesinde ise 2 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 8 maçlık seride henüz yenilgi yüzü görmeyen lacivert turkuazlılar, 10. Haftada grubun iddialı ekiplerinden İzmirspor'a konuk olacak.

YILDIRIM'IN GURURLARI

Öte yandan maçın sonunda soyunma odasına giderek Yıldırım Belediyesporlu futbolcuları aldıkları galibiyetten dolayı tebrik eden Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Galibiyet inancından vazgeçmeden son saniyeye kadar mücadele eden ve karşılaşmadan 3 puanla ayrılan takımımız Yıldırım'ın gururu oluyor. Henüz mağlubiyetle tanışmadan zirvede yer alan takımımızın oyuncularını, teknik ekibini ve yönetimini kutluyorum" dedi.