Yıldırım Beyazıt Uluslararası Yol Yarışı başladı

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) 2019 yılı faaliyet programında yer alan Yıldırım Beyazıt
Uluslararası Yol Yarışı'nın startı verildi.
Yarışa katılan sporcular, Bursa
Büyükşehir Belediye Stadyumu önünde hazırlanan alandan mücadeleye başladı. Yunanistan
, Kuveyt
, Kazakistan
ve Azerbaycan
milli takımları ile Hemus Regional Team, Salcano Sakarya
, Torku Şeker, Peloton İstanbul
, Trakya
Bisiklet, Mardin
Gençlik Spor ve Pamukkale
ekiplerinden 65 sporcunun katıldığı Yıldırım Beyazıt Uluslararası Yol Yarışı, Bursa-Uluabat-Karacabey-Uluabat-Bursa güzergahında 122 kilometre sürecek.
Sporcuların başlangıç noktasına ulaşmasıyla yarış sona erecek ve ödül töreni düzenlenecek.
Kaynak: AA
Bursa
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