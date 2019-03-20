20 Mart 2019, 19:13
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Yıldırım, Beykoz Stadı Açılış Törenine Katıldı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Beykoz Stadı Açılış Töreninde konuştu.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Beykoz Stadı Açılış Töreninde konuştu. İstanbul, AK Parti, Beykoz, Güncel
Kaynak: AA