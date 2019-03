Yıldırım: "Bu Oyunları Halkımız Yine Bozacak"

Kaynak: İHA

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, 31 Mart yerel seçimlerinin Türkiye'nin birlik ve beraberliği konusunda çok önemli olduğunu ifade ederek, "Bu oyunları halkımız yine bozacak. Halkın feraseti her şeyin üzerinde şu anda" dedi.Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, genç esnaflarla kahvaltıda bir araya geldi. Esnafın sorunlarını dinleyen ve sorularını yanıtlayan Yıldırım, göreve geldiklerinde Ümraniye'de uygulamaya koyacakları projeleri anlattı. Yıldırım, "Şehirde yaşama kültürünü daha iyi hale getirmemiz lazım. Niye biz medeniyet çocuğuyuz. Biz bir medeniyet kurduk. Bin yıl önce. İslam medeniyetinin bir parçasıyız" dedi.AK Parti hükümetleri döneminde Türkiye'de büyük bir dönüşümün yapıldığını ve çok sayıda hizmetin hayata geçirildiğini vurgulayan Yıldırım, "Allah'a şükür 15-20 senede, biraz da rahmetli Özal döneminde, biraz da Menderes zamanında Türkiye'de bir şeyler yapıldı. Şimdi o medeniyetin filizlerini yavaş yavaş 15 Temmuz ruhu ile görmeye çalışıyoruz. Bunu devam ettirmemiz lazım. Böyle ufak tefek dalgalanmalardan, o bana şunu dedi, yok yan baktı, bir CHP'li bunlara aldırış ediyor mu? Şunu diksen şöyle bakmaz, adam gider oy verir. Nitekim belli işte. Beşiktaş'ta yüzde 82 alıyor. Kimi koymuş, hiç kimseye bakmıyorlar. Biz de gönül kırıklıkları ile asıl meseleyi unutuyoruz. Türkiye'nin birlik ve beraberliği konusunda bu seçimler çok önemli. Yoksa birisi belediye başkanı olmuş veya olmamış bu önemli değil. Bu oyunları halkımız yine bozacak. Halkın feraseti her şeyin üzerinde şu an" şeklinde konuştu. - İSTANBUL