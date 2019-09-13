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Yıldırım Çeşme'de yangına yol açtı

İzmir'in Çeşme ilçesi Ildır Mahallesi'ndeki makilik alana düşen iki yıldırım, yangına yol açtı.

13.09.2019 12:58Yıldırım Çeşme'de yangına yol açtı
İzmir'in Çeşme ilçesi Ildır Mahallesi'ndeki makilik alana düşen iki yıldırım, yangına yol açtı. Ekiplerin müdahalesi ile makilik alandaki yangın yayılmadan kısa sürede söndürüldü.

Sabah saatlerinde gök gürültülerinin sıklıkla duyulduğu İzmir Çeşme'de, düşen yıldırımlar yangına yol açtı. Çeşme'nin Ildır Mahallesinde makilik alana düşen iki yıldırım, kuru otların tutuşmasına yol açarak yangına neden oldu. Düşen yıldırımların iki ayrı makilik alanda yol açtığı yangın, Menderes Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan yaptıkları müdahaleyle yayılmadan kısa sürede söndürüldü. - İZMİR

Sabah, İzmir, Çeşme, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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