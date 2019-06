Yıldırım: "CHP ve adayının, mağdur edebiyatı yapma gayreti var"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, "En önemli müjdemizden bir tanesi, bütün öğretmenlerimize toplu ulaşımdan bedava yararlanacaktır. Bunu bilmenizi istiyorum. Öğretmen, lami-cimi yok, ücretliymiş, sözleşmeliymiş, kadroluymuş... ayrımcılık bize yakışmaz. İki, gençlere yönelik yine öğrencilere yönelik çok önemli müjdemiz var. Belediye kırtasiye yardımı yapıyor ama az yapıyor. Bunu 10 katına çıkartıyoruz, ihtiyacı olan okullarda nasıl kitaplar veriliyorsa, ihtiyaç sahipleri ailelere de kırtasiye desteği vereceğiz aile bütçesinin yükünü biraz olsun hafifleteceğiz." dedi.Yıldırım, Esenyurt Vizyon Koleji'nde Okul Aile Birlikleri Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, her anne-babanın, evlatlarını en güzel yarına hazırlanmak istediğini belirterek, Yükseköğretim Kurumları Sınavları (YKS) ile okul sürecinin tamamlandığını ve tatil sürecinin başladığını söyledi.Okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte, memleketine tatile gitmek isteyenleri, bir hafta geç yolladıkları için özür dileyen Yıldırım, "Yaz tatili başladığı için evlatlarımızla belki memlekete tatile gidecektiniz ama gidemiyorsunuz. Bir hafta daha buradasınız, bir hafta tatil ve seyahatinizi geciktirdiğimiz için özür diliyoruz. Sizi tekrar yormak hiç niyetimiz değildi." dedi.Yıldırım, Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi İstanbul'da da seçimlerin tamamlanması, herkesin işine gücüne baksını istediklerini dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Fakat maalesef olmadı. Bunun sebeplerini birkaç yerde anlatmaya çalıştık. Biz 31 Mart seçimlerinin asla ve kat'a tekrardan olmasını isteyen parti değiliz. Şahsen, bunun için çok gayret ettik. Ancak hukuki haklarınızı aramak da, sizin adına görevimizdir çünkü siz gittiniz oyunuzu verdiniz. Oylar sayılırken sizin verdiğiniz oyların yerini bulması, verdiğiniz adaya gitmesi çok önemlidir."Seçim sonrası sayım başladığı zaman da çok ciddi yolsuzluk, özensizlik ve oy kaydırmalarının yaşandığını işaret eden Yıldırım, "Dedik ki, 'Birkaç gün daha geç olsun, oyların tamamını sayalım. Milletin kafasındaki soru işareti kaybolsun.' Yoksa biz kazanmadığımız bir seçimin peşinde, hak etmediğimiz bir sonucun peşinde değiliz. Ne dedik ise CHP'ye bunu anlatamadık çünkü telaşlandılar. Oylar yeniden sayılırsa sonuç değişecekti. Biz de işimizin peşini bırakacak değiliz. Siz bize güvendiniz, oy verdiniz. Oy ve sandık namustur. Sandığın namusuna sahip çıkmak ve yaşanan haksızlıklar hukuksuzlukların hesabını sormak bizim görevimizdir. Bu yeniden sayma işinden sonuç alamayınca mecbur kaldık seçimin tekrarı yönünde talep ettik." dedi."CHP ve adayının, mağdur edebiyatı yapma gayreti var"Yıldırım, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), ortaya koydukları bilgi ve belgeleri, sadece kağıt üzerinde değil mahaline inerek tespitler yapmak suretiyle doğruladığını söyleyerek, "YSK, nir çok şeyi tespit etti ama iki tanesi üzerine yoğunlaştık bunlardan biri, sandıklarda görevlendirilen başkan üyeler kanuna aykırıdır. 755 tane sandıkta görevlendirme yapılmış. hele hele bunun 108 tanesinde durum vahim. Seçim kurulu diyor ki, 'Tek başına sandık görevlendirmelerinin kanuna aykırı yapılması, seçim tekrarı için yeterli gerekçe değildir.' Peki ne olması lazım? Bu görevlilerin bulunduğu sandıklarda ki oyların, şüpheli hale gelmesi ve seçim sonucunu değiştirecek mahiyette olması lazım." diye konuştu.Yıldırım, "755 sandıkta bu görevlendirme var, 232 bin oy bundan etkileniyor. Biraz daha içine girdiler 108 sandık, burada da bu seçim sayım sonuç tutanaklarının bir kısmı hiç yok, bir kısmı boş, dolu fakat isim ve imza yok. Bu da 32 bin oy ediyor. Fark, 13.729, bu seçim sonucunu etkiliyor mu? Etkiliyor. Bu iki şart bir araya geldiği için diğerlerine bakma gereği bile duymadı." değerlendirmesinde bulundu.Diğer gerekçelerin ise görevine son verilmiş olan kamu hizmetinden yasaklıların kullandığı oy olduğunu belirterek, 12 binden fazla vefat edenlerin, kısıtlıların ve hükümlülerin yerine oy kullanılmış olduğunu ve bunların sayılmadığını anlatan Yıldırım, şunları dile getirdi:"İşte bu iki önemli sebepten dolayı seçim kurulu burada seçimlerin sakatlandığını ve yenilenmesinin şart olduğu yönünde karar verdi ve bir de ilave yaptı. Bu işlemleri yapanlar, idari ve adli bakımdan kovuşturmaya, soruşturmaya tabi tutulsun. Bu işler hala devam ediyor. Değerli kardeşlerim mesele budur, seçime 6 gün var hala bunu CHP ve adayı gündemde tutmaya çalışıyor, bir mağdur edebiyatı yapma gayreti var ama görüyoruz ki İstanbul seçmen artık buna itibar etmiyor. Bir an önce pazar günü sandık önümüze gelsin, kararımızı verelim işimize gücümüze bakalım.""Önünüze bir altın vuruş fırsatı doğdu"AK Parti kadrolarının, 31 Mart seçimlerinin çok gayretli bir şekilde çalıştığını vurgulayan Yıldırım, "Sandığa 104 bin Esenyurtlu hemşehrimiz, gitmedi ve bu da tabii ki sonucu önemli ölçüde etkiledi. Biz seçimi ilçede kaybettik, ilde de beklediğimiz oyu alamadık. Şimdi artık ilçe bitti, ona yapacak bir şey yok ama orada da bir gariplik var, mecliste rahat bir şekilde öndeyiz ilçe belediye başkanlığında gerideyiz. Bu da çok anlaşılabilir bir şey değil, dolayısıyla şimdi bu işin telafisi için önümüzde bir fırsat var." ifadelerini kullandı.Yıldırım, "Şimdi önünüze bir altın vuruş fırsatı doğdu" ifadelerini kullanarak, Esenyurtlulardan 23 Haziran seçimlerinde sandığa gitmeleri için söz aldıktan sonra şunları söyledi:"Arkadaş gelir-gelmez sosyal yardımları, daha önce belediye başkanlarımızın halkla iç içe olduğu bir çok projeyi maalesef eften püften gerekçelerle durdurdu. Şunu bilmenizi istiyorum, 23 Haziran'da Esenyurt'ta sonucu aldıktan sonra, daha önce 31 Mart'tan önce Esenyurt'ta ilçe belediye başkanımız, ne gibi ilçeye sosyal hizmet, eğitim hizmeti, belediye hizmeti yapıyor idiyse aynısını yapmaya devam edeceğiz. Hiç mutsuz olmayın. Ama bunun şartı İstanbul büyükşehir belediyesini kazanmaktan geçiyor. Buna var mısınız? 'Evet...' O halde ben de varım.""Okulların ihtiyacı olan personeli belediye karşılayacak"Eğitimin çok önemli olduğuna dikkati çeken Yıldırım, "Burada büyük büyük binalar var binalar o kadar fazla ki toprak kaybolmuş, bunu kabul etmemiz lazım buranın yeşil alana, çocuk parklarına, kreşlere, otoparklara ihtiyacı var. Esenyurt'un sorunlarını çok iyi biliyoruz, bunları hep konuştuk. Taşa toprağa yapılan yardım yatırımın ömrü bellidir. 30, 40 bilemedin 100 yıldır ama insana yapılan yatırımın süresi uzundur. Nesilden nesile geçer. Onun için insan önce insan diyoruz. ve insana yapılan yatırımı çok ama çok önemsiyoruz." dedi.Yıldırım, öğretmenleri düşündüklerini sözlerine ekleyerek, şöyle devam etti:"En önemli müjdemizden bir tanesi, bütün öğretmenlerimize toplu ulaşımdan bedava yararlanacaktır. Bunu bilmenizi istiyorum. Öğretmen, lami-cimi yok, ücretliymiş, sözleşmeliymiş, kadroluymuş... ayrımcılık bize yakışmaz. İki, gençlere yönelik yine öğrencilere yönelik çok önemli müjdemiz var. Belediye kırtasiye yardımı yapıyor ama az yapıyor. Bunu 10 katına çıkartıyoruz, ihtiyacı olan okullarda nasıl kitaplar veriliyorsa, ihtiyaç sahipleri ailelere de kırtasiye desteği vereceğiz aile bütçesinin yükünü biraz olsun hafifleteceğiz, hayırlı uğurlu olsun.Bir önemli iş daha var İstanbul'da 3 bin 150 tane devlet okulu var. Kayıt zamanı geldiği zaman veriler ve müdürler birbirlerine giriyor. 'Şu kadar vereceksin, bu kadar vereceksin...' Ankara açıklıyor, 'Kayıt parası yok' ama aşağıya geliyor, iş öyle yürümüyor. Ne yapsın okul müdürü? Okulun temizliği yapılacak, boyası badanası olacak, ihtiyaçları giderilecek, bunlar parayla oluyor değil mi? Sonra kantine yükleniyorsunuz, kantinci, 'Satacak bir şey bırakmadınız, sadece bir tost ve ayran satıyoruz bunlarla bu iş olmuyor kiraya verelim.' diyor. Bu arada onların kiralarını ramazan ayında affettik, haberiniz var mı? Söyledik bakana, affettiler. Uygulamayı ona göre yapıyorlar. Hoşunuza gitmemiş olabilir ama bunlar da haklı, şimdi bu işi kökünden çözüyoruz. Okulların ihtiyacı olan personeli belediye karşılayacak. Dolayısıyla siz okulun hizmetleri, temizliği diğer işleri, zaten bakım eğitim işleri ne yapacak o ayrı ama ihtiyacınız olan personeli biz karşılayacağız. Her okula. Böylece okul aile birliklerinin üzerindeki yükü alıyoruz. Daha rahat edeceksiniz, öğrencilerimizin nasıl faaliyetlerini geliştirecek o projelere kafa yoracaksınız. Hayırlı uğurlu olsun"Esenyurt'un en önemli problemlerinden birinin de okul ihtiyacı olduğunu ve İstanbul'da okul ihtiyacı yüksek olan ilçenin Esenyurt olduğunun bilgisini veren Yıldırım, "Doğal, çünkü hızlı büyüyen bir ilçe, nüfus çok fazla... biliyorsunuz başbakanlığım sırasında teknik öğretime geçiş kararı aldık. 2021'e kadar da bunu tamamlayacağız dedik. Bir çok ilde geçildi en zorlandığımız iki tane il var birisi İstanbul, birisi İzmir. İstanbul ve İzmir'de iki yılda mutlaka geçilecek. İlk etapta Esenyurt'a 20 tane okul yapılması için çalışmaları başlatacağız. Hayırlı uğurlu olsun." müjdesini verdi."Yarım kalan hesabımızı sandıkta görüyoruz"AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yıldırım, gençler için pek çok vaadi olduğunu hatırlatarak, konuşmasını şöyle tamamladı:"Gençlere, 10 GB internet bedava. Ayrıca tabii öğrencilere, toplu taşıma indirimi yaptık, ayrıca bütün öğrenciler müzelerden, belediye şehir tiyatrolarından ve sinemalardan ücretsiz yararlanacak. Spor salonlarından da ücretsiz yararlanacak. Havuza gideceksiniz. Tabi belediye ve kamu tesisleri için geçerli olacak. Yanlış anlaşılmasın, özel yerlere bir şey diyemeyiz tabi burası özel okul, o ayrı. Biz imkanları kısıtlı olan devlet okullarında okuyan öğrencilerimiz için bunları yapıyoruz. Dolayısıyla ben söylediklerimi söyledim şimdi söz sırası sizde. Ne yapıyoruz? Pazar günü sandığa gidiyoruz, yarım kalan hesabımızı sandıkta görüyoruz. Tamam mı? Okul aileye birliği başkanları, siz sadece kendiniz değilsiniz, okulunuzda okuyan bütün öğrencilerin velilerinden sorumlusunuz. Sandığa getirecek misiniz? Demokrasi bayramında biz de varız diyecek misiniz? 100 binin tamamı değil, 95 bini yeter bize, tamam mı, anlaştık mı? Allah sizden razı olsun, sağ olun, var olun."Toplantıya, Türk Eğitim-Sen Esenyurt İlçe Başkanı Orçun Yılmaz, Esenyurt Eğitim Bir-Sen Başkanı Tarkan Atmaca, AK Parti İl ve İlçe teşkilatı, öğretmen, öğrenci ve aileler katıldı.