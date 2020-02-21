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Yıldırım'da belediye personeline afet bilinci eğitimi

Yıldırım Belediyesi personeline, Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü tarafından temel afet bilinci ve simülasyon uygulama eğitimi verildi.

21.02.2020 14:34 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:34Yıldırım'da belediye personeline afet bilinci eğitimi

Belediyesi, personeline yönelik verdiği eğitimlere bir yenisini daha ekledi. Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü tarafından personele 'Temel Afet Bilinci veSimülasyon Uygulama Eğitimi' konusunda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Eğitimde personele temel afet bilinci anlatılırken; personelin deprem anında ve sonrasında nasıl davranması gerektiği, olası bir yangında yapılması gerekenleri, hafif arama kurtarma teknikleri konusunda bilgiler verildi. Teorik eğitim ardından ise Bursa Afet Eğitim Merkezi'nde yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta senaryo gereği çıkan yangın uzman ekipler tarafından uygulamalı olarak söndürüldü. Belediye personeline yangın tüpünün nasıl kullanılacağının da gösterildiği tatbikatta, bazı çalışanların yakılan ateşi yangın tüpüyle söndürdüğü tatbikat gerçeğini aratmadı.


Yıldırım, Bursa, Güncel

Kaynak: Bültenler

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