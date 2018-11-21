Yıldırım'da Cadde ve Sokaklar Kışa Hazırlanıyor

İlçeyi alt ve üst yapısıyla yeni görünüme kavuşturmak için stabilize yol yapım ve bakım onarım işlerini sürdüren Yıldırım Belediyesi, diğer yandan da kilitli beton parke taşı döşeme çalışmaları ile şehrin cadde ve sokaklarını kış aylarına hazır hale getiriyor. Kış aylarında vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Emirsultan Mahallesi sokaklarında çalışmalar gerçekleştiren ekipler, 5 bin metrekare parke taşı döşeme uygulaması gerçekleştirdi.

Öte yandan vatandaşların takılıp düşmelerine ya da yağmur sularının üzerlerine sıçramasına neden olan tahribatlar ise onarım ekiplerce yerinden sökülerek yeniden yapılıyor. Yıldırım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarına ağırlık verdiği merkezlerin yanı sıra ilçenin diğer bölgelerinde yapılan tespitler ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda parke döşeme uygulaması ve tamir konusunda çalışmalara devam ediyor.

'TİTİZ ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYORUZ'

Cadde ve sokaklardaki her türlü yetersizliği tespit ederek planlanan programlar dahilinde iyileştirmeler yaptıklarını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Yıldırım'daki yaşam standartlarını üst seviyeye çıkararak vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştıracak çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Mahallelerimizi cadde ve sokaklarıyla, çevre düzeniyle, çocuk oyun alanları ve parklarıyla yaşanabilir hale getirerek, vatandaşlarımızın sosyal yaşam kalitesini yükseltiyoruz. Yıldırımlı vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek için titiz çalışmalar yürütüyoruz. Yıldırım'ın en önemli sorunlarından biri olan ulaşım sorununu da yaptığımız yol yenileme ve yeni imar yolu oluşturma çalışmalarıyla gideriyoruz" diye konuştu.

KENDİ KENDİNE YETEN BELEDİYE

Beton, Parke ve Bordür Üretim Tesisi ve Asfalt Üretim Tesisi ile kendi ihtiyacını karşılayan bir belediye olarak önemli tasarruf sağladıklarının altını çizen Başkan Edebali, "İlçemizde yürüttüğümüz altyapı çalışmalarında belediyemiz bünyesindeki Beton, Parke ve Bordür Üretim Tesisi ve Asfalt Üretim Tesisi ile gereken malzeme ihtiyacını karşılayan, kendi kendine yeten bir yerel yönetim olarak önemli tasarruf sağlıyoruz. Tam otomatik toplama robotu, beton plak üretim makinesi, çimento helezonu ve tartım sistemi, kum tankları, 10 adet kalıp ve 2 adet beton mikseri ile üretim yapan Beton, Parke ve Bordür Üretim Tesisi sayesinde gereken üretimi gerçekleştiriyoruz. Gün geçtikçe Yıldırım'ı modern, yaşanabilir ve ideal şehir konumuna getiriyoruz" ifadelerini kullandı.