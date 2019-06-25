Yıldırım'da çocuklar spor ile büyüyor

Çocukların sağlıklı ve tam donanımlı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamak adına projeler geliştiren Yıldırım Belediyesi, Yaz Spor Okulları ile öğrencileri spor tesislerine davet ediyor. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da, Dr. Sadık Ahmet Spor Tesisleri'nde yaz spor okulları kapsamında eğitim alan yüzme ve futbol kursiyeri miniklerle bir araya geldi. Çocuklarla ve veliler ile sohbet eden ve öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Yılmaz, topun başına geçerek minik kaleci adayının olduğu kaleye penaltı vuruşu da yaptı. Çocukların yakın ilgisiyle karşılaşan Başkan Yılmaz, geleceğin yıldız adaylarına sağlıklı yaşamın anahtarı olan spordan kopmamaları, bedensel ve zihinsel gelişimleri için spor yapmaları konusunda öğüt verdi.

20 BİN ÇOCUĞA HİZMET

Yıldırım Belediyesi olarak geleceğin güvencesi olan çocukları en önemli hizmet grupları arasında gördüklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Sağlıklı yaşamın anahtarı olan spora evlatlarımızı teşvik etmek ve Yıldırım'ın gelecekteki şampiyonlarını keşfetmek için Yıldırım Belediyesi olarak spor okullarıyla çocuklarımızın desteklenmesini önemsiyoruz. Uzun bir eğitim maratonunu geride bırakarak 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı'nı tamamlayan öğrencilerimiz, tatillerini spor yaparak değerlendirerek, bedensel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlarken, okul yaşantılarında da başarılarının artmasına değer katacak. Uzman eğitmenlerimizin gözetiminde futbol, basketbol, voleybol, tenis, cimnastik ve yüzme branşlarında eğitim alan yavrularımız, aynı zamanda yeni arkadaşlıklar ve dostluklar edinerek de sosyal gelişimlerini sağlamış olacak. Bizler Yıldırım Belediyesi Yaz Spor Okullarımızı, Yıldırım Spor Kompleksi, Mimarsinan Spor Salonu, Dr. Sadık Ahmet Spor Tesisleri, Erikli ve Umurbey Yüzme Havuzları ile Sinandede Çocuk Cimnastik Merkezi'nde düzenliyoruz. Bu yıl gerçekleştirdiğimiz Yaz Spor Okulları'nda yaklaşık 20 bin evladımıza hizmet vermeyi planlıyoruz. Yaz tatilinin çocuklar için güzel geçmesini diliyor, 'Neşeli Yıldırım' projemiz doğrultusunda huzurlu ve mutlu geleceği inşa sürecimizi sürdürüyoruz" diye konuştu