Yıldırım'da Doğalgaz Problemi Çözülüyor

Kaynak: İHA

Cumhur İttifakı'nın Yıldırım Belediye Başkan Adayı Oktay Yılmaz, Yıldırım'da doğalgaz meselesinin çözüleceğini belirterek, "Hem ilçe hem büyükşehir olarak çözümün arifesindeyiz. En kısa zamanda Yıldırım'da doğalgaz olmayan semtlerde bu meseleyi ortadan kaldıracağız"dedi.Yıldırım'da sokak sokak gezen ve esnafla bir araya gelen AK Parti Yıldırım Belediye Başkan Adayı Oktay Yılmaz, Ak Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten ile birlikte Millet Mahallesi'nde bir kıraathanede vatandaşlarla sohbet etti.Vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Yıldırım Belediye Başkan Adayı Oktay Yılmaz, Ak Parti iktidarında Türkiye'de çok büyük işlere imza atıldığını hatırlatarak, "Bir bütün olarak geliyoruz. Şehir, ilçesiyle devlet kurumlarıyla bir bütündür. Bizler bu bütünlüğü dikkate alarak ilçeyi birlikte yöneteceğiz. Türkiye'de AK Parti döneminde yapılmayan bir çok iş yapıldı, AK Parti döneminde mümkün olduğu kadar dertlerimize çare bulduk 2014'te tek talebimiz su, elektrik ve doğalgazdı. Su ve elektriği Bursa milletvekillerimizin çabalarıyla çözdük. Biz bu konunun insan hakkı olduğunu çözüm yolu bulunmasını gerektiğini ilettik ve meseleler çözüldü. Doğalgaz ile ilgili de vekillerimizin mecliste önergesi var . Bizler de hem ilçe belediyemiz hem de büyükşehir belediyemiz olarak çözümün arifesindeyiz. Gerekli görüşmeleri yaptık, en kısa zamanda Yıldırım'da doğalgaz meselesini ortadan kaldıracağız. Şimdiye kadar Türkiyenin kronikleşmiş problemlerine hep AK Parti çözüm buldu. Bu dönemde de temel ihtiyaçlarımıza çok daha hızlı cevap vermiş olacağız" diye konuştu. - BURSA