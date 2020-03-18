Yıldırım'da engelleri aşan protokol

Yıldırım Belediyesi ile Bedensel Engelliler Dayanışma Derneği işbirliğiyle, dezavantajlı grupların sorunlarına çözüm bulmak ve engelli bireyler için ortak projeler geliştirmek amacıyla Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile Bedensel Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Kemal Demirel işbirliği protokolü imzaladı. Sivil Toplum Kuruşlarıyla gerçekleştirilen işbirlikleri sayesinde faydalı çalışmalara imza attıklarını dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bizler yerel yönetim olarak sorumluluğumuz dahilinde projeler üretiyoruz. Hayata tutunmak, kendilerini kanıtlamak isteyen dezavantajlı kardeşlerimize borcumuzu, yerel yönetim olarak onları destekleyerek, yanlarında olarak ödemeye çalışıyoruz. Bu tip hizmetlerle de elimizden geldiğince, imkanlarımızın ölçüsünde dezavantajlı hemşehrilerimizin yanında olacağız. Türkiye'de bireyin toplumsal hayattaki yerine ilişkin sivil toplum kuruluşlarının ciddi katkıları var. Bu anlamda engelli dayanışma derneklerimizin katkılarını biz çok daha fazla önemsiyoruz. Yıldırım'da, Bursa'da ve Türkiye'nin birçok yerinde engelli kardeşlerimize derneğimizin ciddi desteği olmuş. Bundan sonraki süreçte de güzel iş birliğimizi sürdürerek daha da ileri taşıyacağız. Bizlerin en çok övündüğü hizmetler, sosyal belediyecilik çalışmalarımız dahilinde insana dokunduğumuz hizmetlerdir. Her zaman engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum" diye konuştu.

'SORUNLARA HIZLI ÇÖZÜM'

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın dernek çalışmalarında her zaman yanlarında olduğunu belirten Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği Başkanı Kemal Demirel ise, "Güzel bir işbirliği örneği sergiliyoruz. Yıldırım Belediyemiz ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliğiyle engelli kardeşlerimizin sorunlarını daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmaya devam edeceğiz. Ben üzerime ne düşüyorsa vazifem olarak yapmaya hazırım. Başkanımıza destekleri için şahsım ve engelli kardeşlerimiz adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler