Menü
Haberler››Güncel››Yıldırım'da engelleri aşan protokol - Güncel

Yıldırım'da engelleri aşan protokol

Yıldırım Belediyesi ile Engelliler Derneği arasında işbirliği protokolü imzalandı.

18.03.2020 16:22 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:22
Yıldırım'da engelleri aşan protokol
Yıldırım Belediyesi ile Engelliler Derneği arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Yıldırım Belediyesi ile Bedensel Engelliler Dayanışma Derneği işbirliğiyle dezavantajlı grupların meselelerine çözüm bulmak ve engelliler için ortak projeler geliştirmek maksadıyla protokol imzalandı. Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile Bedensel Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Kemal Demirel işbirliği protokolü imzaladı. Sivil toplum kuruşlarıyla gerçekleştirilen işbirlikleri sayesinde faydalı çalışmalara imza attıklarını dile getiren Oktay Yılmaz, "Bizler mahalli idareler olarak sorumluluğumuz dahilinde projeler üretiyoruz. Hayata tutunmak, kendilerini ispatlamak isteyen dezavantajlı kardeşlerimize borcumuzu, yerel yönetim olarak onları destekleyerek, yanlarında olarak ödemeye çalışıyoruz. Bu tip hizmetlerle de elimizden geldiğince, imkanlarımızın ölçüsünde dezavantajlı hemşehrilerimizin yanında olacağız. Türkiye'de ferdin toplumsal hayattaki yerine ilişkin sivil toplum kuruluşlarının ciddi katkıları var. Bu anlamda engelli dayanışma derneklerimizin katkılarını biz çok daha fazla önemsiyoruz. Yıldırım'da, Bursa'da ve Türkiye'nin birçok yerinde engelli kardeşlerimize derneğimizin ciddi desteği olmuş. Bundan sonraki süreçte de güzel işbirliğimizi sürdürerek daha da ileri taşıyacağız. Bizlerin en çok övündüğü hizmetler, sosyal belediyecilik çalışmalarımız dahilinde insana dokunduğumuz hizmetlerdir. Her zaman engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum" diye konuştu.

Dernek Başkanı Kemal Demirel ise, "Güzel bir işbirliği örneği sergiliyoruz. Yıldırım Belediyemiz ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliğiyle engelli kardeşlerimizin meselelerini daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmaya devam edeceğiz. Ben üzerime ne düşüyorsa vazifem olarak yapmaya hazırım. Başkanımıza destekleri için şahsım ve engelli kardeşlerimiz adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler : Kemal Demirel, Yıldırım, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Koronavirüse karşı ’Türk Işın Tedavisi’ klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı’na başvuru yapıldı Güncel
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapıldı
Arjantin’de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı Güncel
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
’Paniğe kapılmayın’ sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı Güncel
"Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
Son dakika: Türkiye’deki koronavirüs vaka sayısı 98’e yükseldi Güncel
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan’da alabora oldu Güncel
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
İrem Sak’ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti Güncel
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Şarkıcı Hadise’nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti Güncel
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan’dan gelen haber yüzleri güldürdü Güncel
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Loading